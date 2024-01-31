Samsung Galaxy Fit 3, Samsung’un resmi internet sitesinde ortaya çıktı. Samsung, Xiaomi’nin hakimiyetinde olan akıllı bileklik pazarında iddiasını güçlendirmeye hazırlanıyor. Xiaomi Smart Band serisiyle Xiaomi cephesinin bu alanda önemli bir konuma sahip olduğu düşünülürken, Samsung’un da pastadan pay almak istediği biliniyor. Galaxy Fit 3 adıyla sızdırılan yeni Samsung akıllı bileklik, şirketin bu alandaki iddialı adımlarının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

İçindekiler Galaxy Fit 3 Akıllı Bilekliklerin Kralı Olmaya Geliyor

Galaxy Fit 3 Akıllı Bilekliklerin Kralı Olmaya Geliyor

Geçtiğimiz yılın başlarından itibaren Galaxy Fit 3 hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyordu ancak resmi bir duyuru gelmemişti. Son zamanlarda Samsung’un kendi web sitesinde Fit 3’e ait görüntülerin sızdırıldığı ortaya çıktı. Bir kullanıcının kazara bölgesel bir Samsung web sitesinde karşısına çıkan bu görüntüler, Fit 3’ün resmi duyurusunun yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

Galaxy Fit 3, önceki modeline kıyasla daha büyük bir ekrana sahip olacak. Bu, özellikle Xiaomi’nin ürünleriyle rekabet etmek isteyen Samsung için önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bantları kolayca değiştirmeyi sağlayan bir serbest bırakma mekanizması da dikkat çekiyor.

Önceden sızdırılan bilgilere göre, Galaxy Fit 3’ün 1,61 inçlik bir ekrana ve 21 gram ağırlığa sahip olması bekleniyor. Alüminyum malzemeden üretilen Galaxy Fit 3 renk seçenekleri gri, gümüş ve pembe altın olarak karşımıza çıkacak. Samsung burada maliyetleri düşürmek ve saati hafifletmek adına plastik gövde malzemesi de kullanabilir, ki bunun daha olası olduğunu belirtelim.

Fit 3, kullanıcıların kalp atış hızını izlemesine, uyku takibini yapmasına ve spor aktivitelerini takip etmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, tek bir şarjla 13 gün boyunca kullanılabilen 200 mAh bataryaya ve 5W şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Hem pil ömrü, hem de büyük AMOLED ekran bu akıllı bilekliğin öne çıkan özellikleri arasında yer alacak.

Samsung’un akıllı bileklik pazarına geri dönüşü, tüketicilere daha fazla seçenek sunarken, Xiaomi’nin bu alandaki liderliğini sarsma potansiyeli taşıyor. Fit 3’ün resmi duyurusu ve satışa sunulmasıyla birlikte, akıllı bant segmentindeki rekabetin daha da kızışması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung akıllı bileklik pazarında yeniden lider olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!