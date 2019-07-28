Galaxy Buds yeni renk seçeneği ortaya çıktı

Samsung Galaxy Buds bu yılın başında tanıtılmış ve ilgiyi üzerine çekmiş bir modeldi. 7 ağustos tarihinde gerçekleşecek olan UNPACKED etkinliği ile birlikte bu modele yeni bir renk seçeneği ekleniyor.

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Galaxy Buds bu yıl ilk UNPACKED etkinliği ile görünmüş ve uzun bir süredir de satışta olan bir modeldi. Bu model geçtiğimiz sene tanıtılan Gear Icon X modelinin selefi. O modelden farklı olarak artık AKG tarafından sağlanan performansı, tasarımsal olarak görülen ufak yenilikler ve kablosuz şarjı destekliyor olmasıydı.

Galaxy Buds modelinin etkinlik içerisinde yeni bir rengi tanıtılacak. Bu etkinlikte Galaxy Note 10 ailesi ile birlikte göreceğimiz Aura Glow isimli renk seçeneği olacak. Bu seçenekte kulaklık gri bir renge sahip ancak asıl farklılığı gördüğümüz nokta dokunmatik panelde yer alıyor. Bu panel geçişli renk detayı ile zenginleştirilmiş bir yapıya sahip. Bu sayede Galaxy Note 10 sahibi olursanız kullanabileceğiniz en iyi aksesuar olarak görünüyor. Benzer renk seçeneklerine sahip olan diğer Galaxy modelleri ile de tasarım olarak uyuşacağını da söyleyebiliriz.

Renk geçişlerini kulaklığın yalnızca dokunmatik bölümünde değil kulaklığı koruyan ve şarj olmasını sağlayan kutusunda da görebiliyoruz. Kutu aynı şekilde parlak gri rengi ile geliyor olsa da üst tarafında görebileceğimiz üzere renk geçişine sahip olacak.

Gear Icon X modeli ülkemizde ve dünyanın bir çok yerinde Galaxy Note 9 kullanıcılarına hediye olarak yanında verilmişti. Kutu içerisinden çıkan AKG tarafından sağlanan kulaklığın yanında oldukça iyi bir alternatifti. Bu yıl Galaxy Note 10 ile birlikte kullanıcılara hediye edilmesi beklenen Galaxy Buds, Aura Glow rengi ile birlikte iyi bir set olacak gibi görünüyor.

Tek başına da edinebileceğiniz kulaklığı Samsung resmi sitesinde 799 ₺ fiyatı ile satın alabilirsiniz. Yeni gelecek olan renk seçeneğinin fiyatı etkileyip etkilemeyeceği ise henüz bilinmiyor.