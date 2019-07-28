Huawei Mate X satışa sunmak için hazır değil

Huawei, beş ay önce gerçekleştirilen MWC 2019 ‘da tanıtımını gerçekleştirdiği katlanabilir telefon Mate X için açıklamada bulundu. Mobil cihazlardan sorumlu direktör He Gang ‘Ürünler kalite gereksinimlerini karşılamıyorsa, piyasaya sürülmesine izin vermeyeceğiz.’ dedi.

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MWC 2019 etkinliğinde Çinli teknoloji devi Mate X katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Samsung Galaxy Fold sürecini takip eden Huawei, tanıtımın üzerinden beş ay geçmesine rağmen cihazı piyasaya sürmedi. Temkinli bir şekilde pazarı ve ürün kalitesini takip eden şirket, katlanabilir telefon için açıklamalarda bulundu. Mobil cihazlardan sorumlu direktör He Gang gerçekleştirilen röportajda ‘Cihazın satışa sunulmaktan uzakta’ olduğunu belirtti. Gang’e göre Huawei, şirketin katı kalite gereksinimleri karşılamak amacıyla Mate X’i optimize etmekle meşgul. Katlanabilir ahize yapısının üretim sürecinin görünenden çok daha zorlu olduğunu belirten direktör Huawei’nin politikasına da değindi.

‘Herkes bilmeli ki Huawei’nin kalite gereksinimleri çok titizdir. Eğer cihaz kalite gereksinimlerini karşılamıyorsa, ürünün pazara çıkmasına izin vermeyeceğiz.’ dedi. İddialara göre Huawei Mate X eylül ayında satışa sunulacağı öngörülüyordu. Ancak Samsung’un Galaxy Fold katlanabilir telefonunu tekrar tasarladığı bilgisi gelince iki şirketin karşılıklı takip sürecinin devam edeceği düşünüldü. Konu ile ilgili olarak He Gang ‘Mate X ‘e çok fazla yatırımda bulunduk. Samsung’un piyasaya gireceği zaman, bizim için önemli olmayacak. Düşündüğümüz asıl nokta, tüketicilerin bu ürünü aldıklarındaki beklentileridir. Huawei tüketici tecrübesi yüksek, kaliteli ürünler üretiyor.’ dedi.

Huawei Mate X özellikleri neler?

Ekran : 8 inç OLED 2200 x 2480 414 ppi katlanabilir

İşlemci : HiSilicon Kirin 980 (7 nm) GPU Mali-G76 MP10

İşletim sistemi : Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1

Kamera : 40 MP, f/1.8, 27mm (ana kamera), 1/1.7″, PDAF ; 8 MP, f/2.4, 52mm (telefoto kamera) 16 MP, f/2.2, 17mm (ultra-geniş açı kamera) TOF 3D camera ; 4K 30 kare video desteği

Batarya : 4500 mAh 55 Watt hızlı şarj desteği

Ağırlık : 295 g