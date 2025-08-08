Galaxy Buds 3 kullanıcıları için büyük bir yenilik kapıda! Peki, bu güncelleme Türkiye’deki kullanıcıların deneyimini nasıl değiştirecek? Gemini entegrasyonu sayesinde artık kulaklıklar sadece müzik dinleme aracı olmaktan çıkıp akıllı bir asistan haline mi geliyor?

Galaxy Buds 3 Gemini desteği alacak!

Galaxy Buds 3 serisine gelen yeni güncelleme ile Gemini desteği nihayet kullanıma sunuluyor. Daha önce yalnızca Google’ın Pixel Buds Pro 2 modelinde gördüğümüz bu yapay zekâ asistanı, şimdi Samsung’un Buds 3 ve Buds 3 Pro kulaklıklarına entegre ediliyor.

Güncelleme sonrası Samsung’un resmi uygulamasında “Ses kontrolleri” bölümünde yeni bir “Google dijital asistanı ayarla” seçeneği beliriyor. Bu sayede kullanıcılar, kulaklıklarını doğrudan Gemini ile eşleştirerek sesli komutlarla çok daha fazla işlem yapabiliyor.

Ancak burada önemli iki şart var. İlki, Buds 3 ile bu özelliği kullanabilmek için Android 16 tabanlı One UI 8 işletim sistemi gerekiyor. Şu anda bu sürüm, Galaxy S25 serisinde beta olarak, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modellerinde ise kutudan çıktığı haliyle sunuluyor.

İkinci olarak ise güncellemenin dağıtım süreci her bölgede aynı hızda ilerlemiyor. Yani Türkiye’deki kullanıcılar, bu özelliğe erişmek için biraz daha beklemek zorunda kalabilir. Gemini ile gelen en büyük avantaj, kullanıcıların telefonlarını ceplerinden çıkarmadan günlük işlerini yönetebilmesi.

Örneğin, mesaj göndermek, hava durumunu öğrenmek, müzik değiştirmek veya navigasyon başlatmak artık yalnızca sesli komutlarla mümkün. Bu, özellikle hareket halindeyken Galaxy Buds 3 kullanımını çok daha pratik hale getiriyor.

Galaxy Buds 3 için gelen Gemini desteği, kulaklıkları sadece ses deneyimi için değil, aynı zamanda dijital asistan olarak da vazgeçilmez kılacak gibi görünüyor. Türkiye’de bu güncellemenin yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcıların akıllı kulaklık beklentileri de yükselecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Buds 3 modelinin Samsung ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!