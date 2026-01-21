Samsung’un bu ayın başlarında tanıttığı yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar serisi Galaxy Book 6, teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyordu. Şirket, Güney Kore’deki resmi web sitesi üzerinden serinin Pro ve Ultra modellerinin satış detaylarını paylaşarak bu bekleyişe son verdi. Peki, merakla beklenen yeni Galaxy Book 6 fiyatı ne kadar oldu?

Galaxy Book 6 fiyatı ve modelleri açıklandı

Açıklanan yeni Galaxy Book 6 fiyatı, özellikle serinin üst segment modelleri olan Galaxy Book 6 Pro ve Galaxy Book 6 Ultra için geçerli. Samsung, Pro modelini 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla sunarken, Ultra modeli ise şimdilik sadece 16 inç ekran ve iki farklı ekran kartı seçeneğiyle geliyor.

Bu yeni Samsung laptop modellerinin Türkiye’ye ne zaman geleceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Büyük ihtimalle cihazları Türkiye’de görmeyeceğiz zira Samsung uzun zamandır laptop modellerini Türkiye’de satmıyor.

Galaxy Book 6 Pro Fiyatları

Samsung’un açıklamasına göre 14 inç ekranlı Galaxy Book 6 Pro, 3.410.000 KRW (yaklaşık 2.305 Dolar) fiyat etiketine sahip olacak. Serinin daha büyük ekranlı modeli olan 16 inç Galaxy Book 6 Pro için belirlenen fiyat ise 3.510.000 KRW (yaklaşık 2.373 Dolar). Her iki model de Gri ve Gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Galaxy Book 6 Ultra Fiyatları

Serinin en güçlü modeli olan Galaxy Book 6 Ultra, özellikle performans odaklı kullanıcıları hedefliyor. Nvidia RTX 5060 ekran kartına sahip versiyonun fiyatı 4.630.000 KRW (yaklaşık 3.129 Dolar) olarak açıklandı. Daha da yüksek performans arayanlar için Nvidia RTX 5070 ekran kartlı modelin Galaxy Book 6 fiyatı ise 4.930.000 KRW (yaklaşık 3.332 Dolar) olacak. Bu model şimdilik sadece Gri renk seçeneğiyle geliyor.

Piyasaya ne zaman çıkacak?

Samsung, yeni dizüstü bilgisayarlarının satışa çıkış tarihi olarak 27 Ocak 2026‘yı işaret etti. Belirtilen tarihte Güney Kore saatiyle sabah 09:00’dan itibaren cihazlar satın alınabilecek. Ancak bu tarihlerin şimdilik sadece Güney Kore için geçerli olduğunu ve küresel pazarlar için farklı bir takvim işleyebileceğini unutmamak gerekiyor. Açıklanan Galaxy Book 6 fiyatı listesinde standart modelin yer almaması da dikkat çekti.

Şirket, cihazların teknik özelliklerini daha önce duyurmuştu ancak fiyatlandırma ve çıkış tarihi bilgileri eksikti. Bu duyuruyla birlikte serinin en azından üst segment modelleri için tüm detaylar netleşmiş oldu. Samsung’un bu yeni modellerle dizüstü bilgisayar pazarındaki rekabeti nasıl şekillendireceği ve açıklanan Galaxy Book 6 fiyatı listesinin tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

