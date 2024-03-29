Android güncellemelerinin heyecan verici yeni özellikler ve kullanıcı arayüzü tasarım değişiklikleriyle dolu olduğu günler geride kaldı gibi görünüyor. Ancak, Android 15, perde arkasındaki birçok küçük değişiklikle kullanıcı deneyimini ve güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Android 15 özellikleri gizliliğe odaklanacak gibi duruyor.

Android 15, Konum Verilerinizi Güvende Tutmak İçin Yeni Bir Gizlilik Özelliği Sunuyor

Android 15 geliştirici önizleme sürümleri kısa bir süre önce yayınlanmaya başladı ve ikincisi, uygulamalara ve web sitelerine konum erişimini reddetmenin bir adım ötesine geçen yeni bir gizlilik özelliği sunuyor. Bu özellik, operatörünüzün neredeyse sürekli ve kesintisiz erişimi olan konum verilerinizi güvende tutacak.

Operatörlerin konum erişimini engellemenin o kadar da basit olmadığını açıklayan Android dünyasının yakından tanıdığı Android üstadı Mishaal Rahman’a göre, Android 15 güncellemesiyle, hücresel donanım üreten şirketler, taşıyıcı konum taleplerini reddetme gücüne sahip olacak yeni bir konum gizliliği HAL’i entegre etme seçeneğine sahip olacaklar.

Bu yeni HAL API’si, sizi gerçek hücresel ağları taklit eden cihazlardan kurtarabilir ve hücresel ağ sağlayıcınızın konum isteklerini engelleyebilir, böylece konum paylaşımını önleyebilir. Ancak, bu özellikleri bir görünmezlik pelerini olarak görmemek önemli, çünkü ağ sağlayıcınız cihazınızı tanımlamaya devam edebilir ve bazı konum belirleme yöntemleri etkilenmeyebilir.

Android 15’e güncellenen her cihazın hemen bu özellikten yararlanamayacağı açık, ancak bu yeni güvenlik özelliği, Android ekosistemi genelinde kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olabilir. Android 15’in piyasaya sürülmesiyle birlikte, diğer cihaz üreticilerinin ve hücresel radyo tedarikçilerinin de bu uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Google gizlilik konusunda son zamanlarda alınan katı önlemlerle adından sıkça söz ettirir oldu. Bu yeni konum gizliliği özelliği de Android kullanıcılarının kişisel verilerini koruma amacı güdüyor. Görünen o ki, kullanıcılar birkaç sürüm boyunca daha görsel değişiklikler yerine kaputun altında yapılan değişikliklerle yetinmek durumunda kalacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce gizlilik önemli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!