ChatGPT kahve falı yorumu yaptığı bir kullanıcı, aldığı cevapla hayatını tamamen değiştirdi. Yunanistan’da yaşayan ismi paylaşılmayan bir kadın, içtiği Türk kahvesinden kalan telvenin fotoğrafını ChatGPT’ye gönderdi. Gelen cevap ise hayatında radikal bir karara yol açtı.

ChatGPT kahve falı baktı, bir yuva yıkıldı!

ChatGPT kahve falı yorumunda, kadının eşinin genç bir kadınla ilişkisi olduğunu öne sürdü. Daha da şaşırtıcı olanı, bu kadının evlerine çok yakın biri olduğunun vurgulanmasıydı. İşte olaylar tam da bu noktada farklı bir yöne evrildi.

Kadın, kahve falı yorumu sonrasında eşini evden uzaklaştırarak boşanma davası açtı. Uluslararası basına da yansıyan bu olay, tarihe ChatGPT tarafından yönlendirilen ilk boşanma vakası olarak geçti.

Yunan basınına konuşan adam, “Eşim zaman zaman yeni modalarla geliyordu. Son aylarda eşim kahve yaptıktan sonra falımıza ChatGPT’nin yapmasını istiyordu. Ben de onun eğlencesini bozmamak için bunu kabul ettim. Benim falımda ismi E harfiyle başlayan genç bir kadın gördü. Bu kadını benim çok düşündüğümü anlattı ChatGPT ve o kadınla bir ilişki yaşamak istediğimi söyledi” diyerek yaşananları anlattı.

Adam, eşinin daha önce de bir astrologa danışarak benzer bir şüpheyle kendisini suçladığını ifade etti. “Daha önce de böyle sorunlarımız olmuştu. Daha önce de bir astrologa gitmişti ve benzer bir durumdan kendimi kurtarıp onu ikna etmem tam bir yıl sürmüştü. Yıldızlar benim doğruyu söylediğimi söylemişti” diyerek geçmişte yaşananlara dikkat çekti.

Avukatı ise davanın sadece yapay zeka yorumuna dayanamayacağını belirtti: “Müvekkilim masum ve biz de çocukların velayetini almak için karşı dava açtık. Müvekkilim aksi ispatlananana kadar masumdur. Müvekkilimin aldattığından şüphelenmesine rağmen kanıt bulamayınca yapay zekayı kullandı” sözleriyle durumu özetledi.

ChatGPT ile yapılan kahve falı yorumu, artık sadece eğlence değil, gerçek hayat kararlarını bile etkileyen bir araca dönüşmüş durumda.

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