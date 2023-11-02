Samsung‘un çiçeği burnunda telefonu Galaxy A54 özellikleri ve fiyatı ile ülkemizde kısa sürede sevilen modeller arasında yer almayı başardı. Fiyatı 15.000 TL bandında gezinen bu telefon sunduğu kamera özellikleri ile de dikkat çekiyor. Kasım indirimleri kapsamında fiyatının düşmesini beklediğimiz bu canavarın özelliklerine gelin yakından bakalım.

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Telefonda bizi 6.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Super AMOLED ekran karşılıyor. Kalbinde Exynos 1380 yonga setini barındıran telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB’lık alanları görüyoruz.

Kamera bölümünde ise arkada f/1.8 diyaframlı 50MP arka kamera, f/2.2 diyaframlı 12MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyaframlı 5MP derinlik sensörü ve önde is f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera yer alıyor.

Kutusundan One UI 5.1 tabanlı Android 13 işletim sistemi ve 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan bu telefon tam dört yıl boyunca ana Android güncellemelerini alacak. Türkiye pazarına da gelecek olan bu telefon muhtemelen 18.000 TL bandında ülkemizde satışa sunulacak.

İncelemesini de yaptığımız Galaxy A54 modelinin tüm detaylarına ve kullanıcılara sunmuş olduğu deneyimlere aşağıdaki videomuzdan ulaşabilirsiniz.

İçindekiler Galaxy A54 özellikleri

Galaxy A54 özellikleri