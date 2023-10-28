Samsung bu sene A serisini birçok farklı modelle güncelledi. Bunlardan en pahalı olanı ise Galaxy A54 5G modeli oldu. Mart ayından bu yana satışta olan telefon kimi zaman çok sevildi kimi zaman da çok yerildi. Peki Samsun Galaxy A54 5G neden yerildi?

Bakmakta fayda var: HERKESİN KONUŞTUĞU O TELEFON! | Samsung Galaxy A54 5G Kutu Açılışı

Samsung Galaxy A serisi tasarım anlamında amiral gemisinde yer alan büyük abileri S serisine çokça benziyor. Bu yüzden premium segment bir telefon tasarımı kullanmak isteyen ancak bütçesi yetmeyenler için bu durum güzel olsa da üst segment kullanıcıları için de kötü bir durum olarak dikkat çekiyor. Zira üst segment telefon kullansalar da orta segment telefon kullanıyorlarmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Samsung Galaxy A54 5G hem önde hem de arkada Gorilla Glass 5 ile korunan camlara sahip. Ek olarak IP67 sertifikası ile suya ve toza karşıda bir direnç gösterebiliyor. 8.2 mm kalınlık ve 202 gram ağırlığıyla segmentindeki telefonlarla benzer bir boyuta sahip.

Ekran tarafında ise 6.4 inç Super AMOLED bir panel kullanan Galaxy A54 5G, FHD+ çözünürlüğe sahip. 120Hz ekran tazeleme oranıyla akıcı görüntüler sunarken HDR10+ sertifikasıyla destekleyen platformlarda izleme keyfinizi artırıyor. 1000 nit maksimum parlaklığa çıkabilen telefon sınıfına göre kalın çerçeveleriyle %82.9 ekran gövde oranına sahip.

Belki de birçok tüketicinin Samsung Galaxy A54 hakkında kafalarında soru işareti kalan noktası ise performans konusu. Exynos 1380 işlemcisinden gücü alan telefon, geçmişteki Exynos işlemcili telefonlarda olduğu gibi soru işaretleriyle geliyor. 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneğinin yanında 1TB’ye kadar da hafızayı genişletebiliyorsunuz. İsterseniz 256GB depolama seçeneğiyle de satın alınabiliyor.

Exynos 1380 işlemcisi ise günlük hayatta standart bir kullanıcının rahatça kullanabileceği ve kişiyi memnun edecekken daha fazla performans ve oyun oynayanlar için çok da iyi bir seçenek olarak bulunmuyor. Kimi oyunlarda yüksek grafikler ve yüksek fps değerleri desteklenmiyor. Zira grafik gücü tarafında daha güçlü olan işlemcili telefonlarda pazarda mevcut. Yazılım tarafında ise Galaxy A54 5G akıcı bir deneyim sunuyor. Android 13 tabanında OneUI 5.1 ile sorunsuz bir deneyim sunarken uzun güncelleme takvimi ile de dikkat çekiyor. 4 büyük Android güncellemesi ve 5 sene boyunca güvenlik güncellemesini alacak. Bu sebeple güncelleme konusunda tüketicisinin içini de rahatlatıyor.

Samsung Galaxy A54 5G, kamera konusunda kendi segmentindeki en iyi telefonlardan birisi. Zira hem donanım hem de yazılım kısmında çok başarılı. 50MP ana kamerası, 12MP geniş açılı kamerası ve 5MP makro kamerasının yanında ön tarafta da 32MP kamerasıyla etkileyici fotoğraflar çekebiliyor. En büyük artı noktalarından birisi ise ana kamerasında OIS olması ve hem ön hem de arka kamerada 4K 30fps videolar çekebilmesi. Bu sayede video tarafında da iyi işler başarıyor.

5000 mAh boyutundaki bataryaya ev sahipliği yapan telefon standart kullanımda 2 güne varan bir batarya performansı sergiliyor. Yoğun kullanımda ise bir tam günü rahatlıkla çıkarıyor. Kutu içerisinden çıkmayan 25W şarjı ile 1 saat gibi bir sürede şarj olabiliyor. Bu da segmentine göre yavaş kaldığını da hatırlatalım.

Ap bağlantıları kısmında da güncel teknolojiyi destekleyen Samsung Galaxy A54 5G, WiFi 6 ile Bluetooth 5.3 bağlantı seçeneklerine sahip. Bunun yanında NFC ve 5G desteğiyle günlük kullanımda sorunsuz bir bağlantı deneyimi sağlıyor.

Peki siz Samsung Galaxy A54 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Aranızda kullananlar var mı? Sizin tecrübeleriniz neler? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Samsung #SamsungGalaxyA54 #GalaxyA54