Galaxy A50 vs GM 9 Pro karşılaştırması

Geçtiğimiz mart ayında satışa çıkan Galaxy A50 vs Eylül 2018’te piyasaya giriş yapan General Mobile GM 9 Pro modellerini karşılaştırıyoruz.

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Samsung geçtiğimiz nisan ayında Galaxy J serisini sonlandırarak Galaxy A serisine odaklanmıştı. Giriş ve orta-üst segment cihazların barındığı seride Galaxy A50 oldukça ilgi gördü. Eylül 2018’de ise yerli cep telefonu markası General Mobile orta segment için konumlandırdığı telefonu GM 9 Pro modelini tanıtmıştı. Google iş birliğinde geliştirilen cihazın fiyatının neredeyse yarı yarıya düşmesi ile ilgi görmeye devam ediyor. Bu makalede ise orta sınıfa konumlandırılan iki cihazın donanımsal ve yazılımsal detaylarını karşılaştıracağız.

Ekran

Samsung, SUPER AMOLED ekran kullandığı telefonu Galaxy A50‘de Infinity U adını verdiği damla çentikli yapıyı tercih etti. 1080*2340 piksel çözünürlüğünde ki FHD+ ekranda inç başına düşen piksel miktarı ise 403. %84.9 ekran kasa oranı ile dikkat çeken telefonda Corning Gorilla Glass 3 koruma teknolojisi kullanılıyor. General Mobile GM 9 Pro ise çentiksiz yapısı ile ön tarafta A50’den ayrışıyor. 6.01 inç büyüklüğünde FHD+ ekran 1080*2160 piksel çözünürlüğünde. AMOLED panel kullanan ekran 18:9 görüntü oranını kullanıyor. Telefonda inç başına düşen piksel miktarı 402 ppi. Cihazın ekran kasa oranı ise %77.34 .

Kamera

Fotoğraf ve video tarafındaki yetenekleri ile ön plana çıkan telefonlarda kamera sayıları farklılık gösteriyor. General Mobile GM 9 Pro’da arkada iki ve ön tarafta bir olmak üzere toplam 3 adet kamera bulunuyor. Samsung Galaxy A50’te ise arka tarafta üç adet ön tarafta bir adet olmak üzere toplamda dört adet kamera mevcut. General Mobile GM 9 Pro tanıtıldığı gün, kamera test kuruluşu DxOMark tarafından cihazın test sonuçları açıklanmıştı. Genel skorda 90 puan alan cihaz, fotoğrafta 91 videoda 88 puan almayı başardı. Cihazın ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde Dual Piksel yeteneğine sahip Sony IMX 363 sensör ile birlikte geliyor. f1.8 diyaframa sahip ana kamerada dijital görüntü sabitleyici bulunuyor. 4K 30 kare çözünürlüğünde videolar çekmenize olanak sağlayan kamera çift ton led flaş ile destekleniyor. Ana kameranın hemen yanında bulunan ikinci kamera ise fotoğraflarınıza bokeh efekti vermenizi sağlıyor. f/2.0 diyafram açıklığı ile gelen kameranın çözünürlüğü ise 8 MP. Ön tarafta ise 8 MP f/2.0 diyaframa sahip selfie kamerası bulunuyor. Portre modu bulunan telefonun ön kamerası ile 1080P 30 kare videolar çekebiliyorsunuz.

Galaxy A50 ise arka tarafta üç adet kamera bulunuyor. Ana kamera 25 MP çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Dijital görüntü sabitleyici ile desteklenen ana kamera 1080P çözünürlüğünde videoları 30 kare hızında çekebiliyor. Sahip olduğu ikinci kamera ile ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 123 derece açıya sahip fotoğraflar 8MP f/2.2 diyaframa sahip ikincil kamera ile çekilebiliyor. Ön ve arka tarafta bokeh efekti verebileceğiniz telefonda led flaşta bulunuyor. Üçüncü kamera ise fotoğraflarınızı bulanıklaştırmanızı sağlıyor. 5 MP çözünürlüğü f/2.2 diyaframa sahip kamera derinlik algılıyor. Cihazın ön tarafında ise 25 MP f/2.0 diyaframa sahip bir adet selfie kamerası bulunuyor. 1080P 30 kare videolar çekmenize olanak sağlayan ön kamera ile fotoğraflarınıza yazılımsal bokeh efekti verebiliyorsunuz.

İşlemci

Samsung Galaxy A50 için Exynos 7 Serisi 9610 işlemciyi kullanmayı tercih etti. 8 çekirdekli işlemcinin dört çekirdeği 2.3 GHz frekanslı Cortex-A73,diğer dördü ise 1.6 GHz frekanslı Cortex-A53. HDR aşırı yüksekte PUBG deneyimi sunabilen telefonun GPU birimi ise Mali G72. 10 nanometre üretim sürecine sahip işlemciye sahip cihazın Antutu Benchmark sonucu 146.335. General Mobile ise GM 9 Pro modelinde ise Snapdragon 660 işlemciyi kullanmayı tercih etti. 2.2 Ghz hızında çalışan işlemcide sekiz adet çekirdek bulunuyor. 14 nanometre üretim sürecine sahip CPU’nun dört çekirdeği Kryo 260 2.2 Ghz diğer dört çekirdeği ise 1.8 Ghz Kryo 260. Adreno 512 grafik birimine sahip cihazın Antutu Benchmark sonucu 144.300.

Yazılım ve batarya

Android One ekosisteminde kendine yer bulan General Mobile GM 9 Pro safkan Android Pie 9.0 arayüzüne sahip. USB Type-C 3.1 ile şarj olan akıllı telefon 3800 mAh büyüklüğüne sahip bir batarya ile geliyor. Samsung Galaxy A50 ise Android Pie 9.0 üzerine kurulu OneUI arayüzü ile birlikte geliyor. Cihazın sahip olduğu 4000 mAh gücündeki bataryası ise USB 2.0 arabirimine sahip Type-C girişi ile şarj olmakta.