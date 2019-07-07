Bu laptop 18 bin TL: ASUS ROG Zephyrus S GX531GV inceleme

ASUS ROG Zephyrus S GX531GV inceleme videomuzda, tasarım ve donanım bileşenleri olarak bugün satın alabileceğiniz en iyi modellerden birini inceledik.

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ASUS ROG Zephyrus S GX531GV inceleme

Tasarımsal açıdan cihazın 2.1 kg ağırlığında ve 15.35 mm kalınlığında olması hayli önemli. Zira cihaz yüksek performanslı olduğu bu özellikleriyle de oldukça da taşınabilir bir formda. Bu sayede sadece oyuncular değil, işi için yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar taşımak zorunda olan insanlar da beklentilerini karşılayabiliyor.

Modelin iç tasarımına baktığımızda bugüne klavyenin alt bölümde sıkıştırılması ve ekran ile klavye arasındaki boşluk dikkat çekiyor. Bunun sebebi o boşluğun hemen altında RTX 1060 modelinin yerleştirilmiş olması. Klavyenin dar yapısı başlarda garip gelse de alışması uzun sürmüyor. Ayrıca TouchPad’in yanda oluşu gayet ergonomik. Ancak tabii ki sağ elini kullanan bir insansanız. Eğer solaksanız bir fare kullanmanız şart gibi. RGB aydınlatma ile donatılan klavye bazı modellerde olduğu gibi mekanik seçilmemiş. Ancak oldukça sessiz ve rahat bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. RGB aydınlatmaları da direkt olarak ASUS yazılımı üzerinden ayarlayabiliyor ve farklı aydınlatma efektlerini kullanabiliyorsunuz.

Giriş çıkış noktalarında 1x USB 3.1 Gen 1 Tip-C, 1x USB 3.1 Gen 2 Tip-C, 1x USB 3.1 Gen 2 Tip-A ve 2x USB 2.0 yuvası ile birlikte ses girişi, HDMI ve Kensington kilidi yer alıyor. Son olarak cihazın MIL-STD-810G sertifikasıyla darbelere karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Ekran ve donanım bileşenleri

15.6 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük sunan ASUS ROG Zephyrus S GX531GV modelinde, 144 Hz tazeleme hızı ve 3 ms gecikme süresi sunuluyor. Bu sayede dizüstü bilgisayarında oyun oynarken 60 Hz monitörlü modellere göre çok daha akıcı bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ayrıca panel parlamaya karşı korumalı ve 178 dereceye kadar deniş bir görüş açısı sunuyor.

ASUS ROG Zephyrus S GX531GV modelinin kalbinde Intel Core i7-8750H işlemci yer alıyor. Buna ek olarak RTX 2060 ekran kartı, 512 GB SSD ve 16 GB RAM yer alıyor. Haliyle bu denli üst segment donanım bileşenleri sayesinde gerek oyun gerekse de Adobe Premiere gibi video düzenleme yazılımlarında yüksek performans alabiliyorsunuz.