Samsung’un önümüzdeki aylarda yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi planlanıyor. Galaxy A15 ve Galaxy A25 halihazırda ülkemizde de satılıyor. Yakın zamanda yapılan sızıntıya göre Galaxy A35 ve Galaxy A55 de 2024 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy A35 NRRA sertifikasını aldı.

Galaxy A35 NRRA sertifikasından ne öğrendik?

Galaxy A35 NRRA sertifikası bizlere herhangi bir bilgi sağlamıyor. Ancak akıllı telefonun sertifika alması onun yakın zamanda piyasaya çıkacağının göstergesi.

Bundan önceki sızıntılarda Galaxy A35, Geekbench’te SM-A356U model numarasıyla görüldü. Akıllı telefon Exynos 1380 yonga seti ile birlikte geliyor. Samsung Galaxy A35, Geekbench’in tek çekirdek testinden 697 ve çok çekirdek testinden 2.332 puan aldı.

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Bir önceki nesil Samsung Galaxy A34 neler sunuyor?

Galaxy A34, 6.6 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih edilmiş.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 1080 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 1080 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 48 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy A34, selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.