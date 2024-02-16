Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy A35 üzerinde çalışıyordu. Bu süre zarfında akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy A35 kılıfı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy A35 kılıf

Galaxy A35 kılıflarının görüntüleri sızdırıldı. Akıllı telefon üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek:

Awesome Iceblue

Awesome Lilac

Awesome Navy

Sızdırılan Galaxy A35 kılıfları da aynı renk. Kılıfların stand olma özelliği olduğu da görsellerden fark ediliyor.

Galaxy A35 neler sunacak?

Galaxy A35 Geekbench listesinde görüntülendi. Akıllı telefon 1020 tekli çekirdek skoru ve 2973 çoklu çekirdek skoru aldı. Geekbench listesine göre ise Galaxy A35 RAM tarafında 8 GM büyüklüğünde bir RAM’ê sahip olacak.

Bir önceki nesil Samsung Galaxy A34 neler sunuyor?

Galaxy A34, 6.6 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih edilmiş.

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Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 1080 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 1080 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 48 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy A34, selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.