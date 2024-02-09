Galaxy A35 için heyecanlı bekleyiş sürerken sevindirici bir haber geldi. Samsung, bütçe dostu akıllı telefon pazarında Galaxy A05, A15 ve A25 gibi cihazlarla rekabet ederken, 2024 yılı içinde çıkacak yeni orta sınıf modelleri üzerinde de çalışıyor. Bunlardan biri olan Samsung Galaxy A35, Kore’deki Radyo Araştırma Ajansı’nda (RRA) görüldü ve ilk kez canlı bir fotoğrafı sızdırıldı. İşte Samsung A35 tasarımı.

Orta Sınıfın Yeni Kralı Samsung Galaxy A35 Görüntülendi, İşte Özellikleri

Fotoğraf, A35’in tanıdık Samsung tasarım dilini koruduğunu gösteriyor. Düz bir arka panele ve ayrı dairesel kamera modüllerine sahip olan cihaz, kullanıcıların Samsung’un orta sınıf cihazlarını diğer modellerden ayırt etmelerini kolaylaştıran özellikler taşıyor.

Ayrıca, yan düğmelerin etrafında bulunan “Key Island” adlı bir tasarım öğesi de dikkat çekiyor. Bu tasarım oldukça yeni. Anahtar Adası (Key Island) adı verilen bu kısımda cihazın güç ve ses tuşları gibi kontrol tuşları yer alacak. Bu sayede kullanıcılar cihaza karşıdan baktıklarında bu tuşların yerini daha kolay görebilecek.

Galaxy A35 özellikleri henüz net olarak ortaya çıkmadı. Ancak bazı söylentilere göre, cihazın 5G desteği sunacağı belirtiliyor. SM-A356N model numarasıyla RRA sertifikalarında görülen cihazın bağlantı özellikleri, bu beklentiyi güçlendiriyor. Ayrıca, Geekbench performans testinde ortaya çıkan bilgilere göre, Galaxy A35’in en az 6GB RAM ve Exynos 1380 işlemci ile gelebileceği tahmin ediliyor.

Exynos 1380 çipi, dört Cortex-A55 CPU çekirdeği, dört A78 çekirdeği ve Mali-G68 MP5 grafik çipi gibi güçlü özelliklere sahip. Ayrıca, 4.9TOPS’a kadar işlem yapma yeteneği olan bir yapay zeka motorunu da bünyesinde barındırıyor. Kim bilir, belki Galaxy AI yapay zeka özellikleri orta seviyeye de gelir.

Samsung A35’in Android 14 işletim sistemi ile geleceği kesin. Burada cihazın One UI 6.1 arayüzüyle birlikte sunulması muhtemel. Samsung en güncel işletim sistemine bu cihazda yer verecek.

Öte yandan, Samsung’un Galaxy A35 tanıtım tarihi konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, geçmişte benzer modellerin Mart ayında duyurulduğu göz önüne alındığında, Mart ayı içerisinde bir duyuru bekleniyor. Galaxy A34, 2023 yılının Mart ayında duyurulmuştu ve aynı ay içerisinde satışa sunulmuştu. Dolayısıyla, Galaxy A35’in piyasaya sürülme zamanının da benzer olabileceği düşünülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!