Android tutkunlarının merakla beklediği uygun fiyatlı telefon Galaxy A24 bir kez daha ortaya çıktı. Orta segment canavar Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S23 telefonunun tasarımına benziyor. Arkada üçlü kamera kurulumu, LED flaş ve Samsung logosunu net bir şekilde görüyoruz.

Güç düğmesi ve ses kontrolleri sağ tarafta, SIM kart yuvası solda yer alacak. Telefonun güç düğmesi ayrıca entegre bir parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacak. Telefonun önünde Infinity-U çentiğinin yanı sıra kenarlarında ve çenesinde kalın çerçeveler de bulunuyor.

Telefonun ayrıca 4GB RAM ve sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 4G yonga setine sahip olacağını belirtelim. Android 13 ile kutusundan çıkacak olan telefon Geekbench tek çekirdekli 561 puan ve çoklu çekirdek testinden ise 1947 puan almayı başardı.

Galaxy A24’ün 6.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Süper AMOLED ekrana, 48MP ana sensöre, 8MP ultra geniş sensöre ve 2MP derinlik sensörüne, 16MP selfie kamerasına ve 4.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

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Ayrıca Samsung’un selefi Galaxy A23 5G’ye benzer şekilde Galaxy A24’ün 5G sürümünü piyasaya sürmesi de bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi 1 Şubat 2023 tarihinde Galaxy S23 serisini tanıtmak. Bundan 1 ay sonra orta ve giriş segmentinde yer alacak olan telefonlarını Samsung’un tanıtması bekleniyor. Samsung’un bu hamlesine bakalım OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi isimler nasıl karşılık verecek?