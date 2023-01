Samsung, oldukça yoğun bir şekilde bu yılın amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S23 modellerinin tanıtımına hazırlanıyor. Ancak görünen o ki, firma bu sırada diğer modellerini de unutmamış. Öyle ki, Galaxy Watch 5 modellerine gelen yeni bir güncelleme sayesinde Samsung’un One UI 5.1 güncellemesini alacak bazı modelleri açığa çıktı.

One UI 5.1 ile Gelen Bir Özellik Sayesinde Keşfedildi!

Galaxy Watch 5 modellerine gelen güncellemenin sürüm notlarında, Samsung tarafı “Kamera Kontrol” adı verilen bir özellikten bahsediyor. Kullanıcıların akıllı saatlerini kullanarak telefon kamerasında yakınlaştırma yapmasını sağlayan bu özelliği destekleyen akıllı telefonlar listesini paylaşan Samsung, oldukça önemli bir bilgiyi de paylaşmış oldu.

Öyle ki, bu özelliğin One UI 5.1 güncellemesiyle beraber akıllı telefonlara geleceğini sürüm notlarında belirten Samsung, destekli akıllı telefonlar listesini de paylaşarak aslında One UI 5.1 güncellemesini alacak cihazlar listesini paylaşmış oldu.

Buna göre:

Galaxy S20 Serisi

Galaxy S21 Serisi

Galaxy S22 Serisi

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4 modelleri bu güncellemeye kavuşacak.

Listedeki en şaşırtıcı modellerin Galaxy S20 ailesi olduğu söylenebilir. Zira Samsung’un One UI 5 güncellemesinden sonra bu modellere yeni bir sürüm güncellemesi vermemesi ve 1 yıllık güvenlik güncellemesinden sonra Galaxy S20 ailesine verilecek desteğin tümden bitirilmesi bekleniyordu.

Ancak görünen o ki, Samsung tarafı One UI 5.1 güncellemesini de Galaxy S20 ailesiyle buluşturarak kullanıcıları sevindirmek istiyor.

Bunun Samsung’un One UI 5.1 güncellemesini alacak cihazlarının nihai listesi olmadığını söyleyelim. Bu listeye ilerleyen dönemlerde Galaxy A ve Galaxy M serisinden birçok cihazın eklenmesi bekleniyor.

Güncellemenin dağıtımının ne zaman gerçekleşeceği hakkında bir bilgi paylaşılmamış. 1 Şubat tarihinde düzenlenecek Galaxy S23 serisi lansmanının One UI 5.1 için kritik eşik olacağı düşünülüyor. Zira Galaxy S23 modellerinin kutudan One UI 5.1 güncellemesiyle çıkması bekleniyor. Bu modellerin tanıtımından kısa bir süre sonra One UI 5.1 güncellemesinin dağıtımı başlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 5.1 güncellemesi için heyecanlı mısınız?