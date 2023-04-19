Samsung’un yeni Galaxy A24 4G telefonu yakın zamanda firma tarafından onaylanmıştı. Bugün ise Alman web sitesi Winfuture sayesinde, telefonun basın için dört renkte görüntüleri paylaşıldı ve telefonun özellikleri ortaya çıktı.

Daha önceki söylentiler, telefonun Snapdragon 680 yonga setini kullanacağını iddia etmişti. Ancak yeni bir rapora göre bu yerine MediaTek Helio G99 yonga seti ile değiştirilecek. Kıyaslama sızıntıları da bu değişikliği doğruluyor. Ayrıca, kıyaslama sonuçları telefon için Android 13 işletim sistemini öngörse de, telefonun kutudan çıkar çıkmaz Android 12’yi çalıştıracağı söyleniyor.

220 dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen telefonda 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli Super AMOLED ekran yer alacak. RAM tarafında ise 4 GB RAM depolamada ise 128 GB depolamayı göreceğiz. Bu depolamayı microSD kart ile 1 TB’a kadar artırabileceğinizi de belirtelim.

Kamera tarafında ise f/1.8 diyaframlı 50MP arka kamera, f/2.2 diyaframlı 5MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyaframlı 2MP makro kamera ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera telefonda yer alacak.

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Kutusundan 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefon Türkiye pazarını da ziyaret edecek gibi görünüyor.

Galaxy A24 özellikleri

6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli Super AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz)

Arm Mali-G57 MC2

4 GB RAM, 128 GB depolama

MicroSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebilir

Samsung One UI ile Android 12

Çift SIM (nano + nano + microSD)

f/1.8 diyaframlı 50MP arka kamera, f/2.2 diyaframlı 5MP ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyaframlı 2MP makro kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, Dolby Atmos

Boyutlar: 162,1 x 77,6 x 8,3 mm; Ağırlık: 195g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, NFC

25W hızlı şarj desteği ile 5.000mAh pil