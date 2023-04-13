Samsung, yakın gelecekte piyasaya sürülebilecek Galaxy A24 4G adını taşıyacak olan 4G destekli telefonunu tanıtacak. Son zamanlarda, cihazın tasarımı, fiyatı ve teknik özellikleriyle ilgili ayrıntılar bir rapor aracılığıyla sızdırıldı ve görünümü de geçen ay yayınlanan bir vaka sunumuyla ortaya çıktı. En son sızıntı, Samsung Galaxy A24 4G’nin hem Bluetooth SIG hem de TUV’dan lansmanının yakın olduğunu gösteren sertifika alması oldu.

Samsung Galaxy A24 4G için Bluetooth SIG sertifikası, özelliklerinden birine ışık tuttu. O da Bluetooth v5.3 desteği. Bu arada, TUV sertifikası, cihazın 25W hızlı şarj özelliklerine sahip olacağını ortaya çıkardı. Galaxy A24 4G’nin teknik özellikleriyle ilgili başka hiçbir ayrıntının bu sertifikalar tarafından ifşa edilmediğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle bu noktada başka hiçbir şey doğrulanmadı. Bunu akılda tutarak, bu yaklaşan cihazın söylentilere göre özelliklerine bir göz atalım.

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Samsung Galaxy A24 4G’nin yakında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Sızıntı yapanın bildirildiğine göre telefon 90Hz yenileme hızına ve 1080 x 2408 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Sekiz çekirdekli bir MediaTek Helio G99 işlemci tarafından desteklenecek olan telefon Android 13 ile kutusundan çıkacak. üstte Cihazın, bir microSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilen 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelmesi bekleniyor.

Telefonun ayrıca arkada 50MP birincil kamera, 5MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör içerebilen üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için, 13MP’lik bir kameranın öne bakan kamera modülüne yer sahipliğinde olduğu söyleniyor. Cihaz 5.000 mAh pil paketleyebilir ve 25W hızlı şarjı destekleyebilir.