Samsung, yakında piyasaya süreceği iki yeni telefon olan Galaxy A05 ve Galaxy A05s’i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu cihazlarla ilgili önemli bilgiler, resmi lansman öncesinde OnLeaks tarafından paylaşıldı. Öncelikle, Galaxy A05s’in ön tarafındaki ekranın ortasında yer alacak küçük bir çentikle selfie kamerasına sahip olduğu gözler önüne seriliyor. Cihazın arka yüzünde ise üç kamera ve bir LED flaş yer alacak.

Ayrıca, telefonun sağ tarafında bulunan güç düğmesi ve ses tuşları dikkat çekiyor. Bu güç düğmesinin aynı zamanda parmak izi sensörü olarak kullanılabileceği belirtiliyor. Eğer bu bilgi doğruysa, bu Galaxy A05 serisi için bir ilk olacak.

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Teknik özelliklere baktığımızda, cihazın 6,6 inç büyüklüğünde düz bir ekranla geleceği ve bu ekranın üst kısmında U şeklinde bir çentik bulunacağı ifade ediliyor. Ayrıca, telefonun 3,5 mm ses jakı, hoparlör ızgarası ve alt kısmında şarj bağlantı noktası gibi önemli bağlantı noktalarına sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy A05’lerin boyutları yaklaşık olarak 167.9 x 77.7 x 8.8mm olacak.

Bu telefonlar, birkaç hafta önce FCC ve SIRIM’den sertifikalar aldı. FCC sertifikasyonu, cihazın 4.000 mAh kapasiteli bir pil taşıyacağını ve 25W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya koyuyor. Ancak, diğer teknik özellikler henüz resmi olarak açıklanmış değil. Galaxy A05 ve Galaxy A05s, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A04 serisinin halefleri olarak konumlandırılıyor ve tahmini olarak 160 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacaklar.