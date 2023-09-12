Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 için kolları sıvamış ve ilk beta sürümünü Galaxy S23 ailesine sunmuştu. Galaxy S23 serisinden sonra, bir önceki amiral gemileri olan Galaxy S22 serisinin güncellemeye kavuşması beklenirken, orta seviyenin hırçın çocuğu Galaxy A54 sıraya kaynak yaparak sürpriz yapmıştı. Samsung ise sürprizlere doymadı ve Galaxy S22 serisi sırasını beklerken beta sürümüne dahil edilen son telefon Galaxy A34 oldu!



Samsung Galaxy A34, Galaxy S22’den Önce One UI 6.0 Beta Programına Girdi!



İngiltere ve Kore’deki Galaxy A34 kullanıcıları artık Android 14 tabanlı One UI 6.0 beta sürümünü cihazlarına yükleyebilirler. Bu, normalde en yeni amiral gemilerinde başlayan bir güncelleme sürecinde sıradışı bir adım. Genellikle güncellemeler en üst seviye cihazlara önce sunulur ve ardından diğer modellere dağıtılır. Ancak bu sefer Galaxy A34, beta sürümünü bekleyenler için öncelik kazanıyor gibi görünüyor.

Samsung, kullanıcılarına daha fazla test ve geri bildirim imkanı sunmak istiyor gibi görünüyor. Bu adımla beraber, Android 14 ve One UI 6’nın daha geniş bir yelpazede sorunsuz çalışmasını sağlama hedefleniyor.

Şu an için, One UI 6 beta sadece Galaxy S23 serisi, Galaxy A54 ve şimdi de Galaxy A34 için Kore ve İngiltere’de kullanılabilir durumda. Samsung, beta programını Almanya ve Hindistan gibi daha fazla ülkeye genişletme niyetinde. Bu süreçte, Galaxy S23 serisi için ikinci beta sürümü de kullanıcılara sunuldu.

Ne yazık ki, beta sürümünün diğer Samsung modellerine ne zaman geleceği hakkında henüz bir bilgi yok. Ayrıca, hangi bölgelerin beta programa erişebileceği de net değil. Beta sürecinde, Almanya, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerin öncelikli olabileceği tahmin ediliyor. Bu bölgeler, Galaxy S23 için beta programına ilk erişimi sağlamışlardı.

Sonuç olarak, Samsung’un Android 14 beta sürümü dağıtımında sıradışı bir yol izlediğini söyleyebiliriz. Galaxy A34 sahipleri, bu önemli güncellemeyi ilk alan şanslı kullanıcılar arasında yer alıyor ve Samsung’un işletim sistemini daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye odaklandığı açıkça görülüyor.

Ancak diğer Samsung cihazlarının bu güncellemeye ne zaman ulaşacağı konusunda hala bir belirsizlik var. Umuyoruz ki, şirket bu konuda bir yol haritası paylaşır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce neden Galaxy A54 diğer amiral gemilerinden önce bu güncellemeyi aldı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!