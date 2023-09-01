Geçtiğimiz günlerde FCC sertifikası alan Samsung’un bir sonraki giriş seviye akıllı telefonu Galaxy A05 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Özellikle ülkemiz gibi telefon fiyatlarının yüksek olduğu pazarlarda yok satması beklenen cihaz hakkında Google Play Console’da yer alan bir listeyle beraber daha fazla detay ortaya çıktı. İşte Galaxy A05’in kilit özellikleri!

Samsung Galaxy A05 Geliyor! Tasarım ve Özellikler Ortaya Çıktı!

Google Play Console’da görüntülenen liste, Galaxy A05’in tasarımını ve bazı özelliklerini doğruluyor. Bu da, yeni bir lansmanın hızla yaklaştığını gösteriyor, hatta yeni giriş seviye canavarın neredeyse kapıda olduğunu söylemek mümkün.

Giriş seviyeye uygun özelliklerle donatılan cihaz, Google Play listelerinde yer alan bilgilere göre 4GB RAM, çift arka kamera, su damlası çentikli HD+ çözünürlüklü ekran ve büyük bir 5.000 mAh batarya ile gelecek. Cihazın işletim sistemi ise büyük olasılıkla hafifletilmiş bir One UI sürümü olan Android 13 tabanlı One UI Core olacak.

Cihaz gücünü ise MediaTek’in Helio G85 yonga setinden alacak. Bu yonga seti nispeten eski bir yonga seti olsa da, en azından giriş seviye için halen popüler bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın Android Go benzeri One UI Core ile çalışacağı düşünüldüğünde, bu işlemci büyük ihtimalle yeterli olacaktır.

Galaxy A05, geçtiğimiz yıl Ekim ayında piyasaya sürülen A04 modelinin halefi olarak gelecek. Adından da anlaşılacağı gibi, bu telefonun da Samsung’un en uygun fiyatlı modellerinden biri olması bekleniyor. Bu durum, bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif sunacağını gösteriyor.

Google Play Console listesinde görülen bilgiler, Samsung Galaxy A05’in giriş seviyesi bir telefon olarak tasarlandığını ve temel ihtiyaçlara hitap eden özelliklerle donatıldığını gösteriyor. 4GB RAM ve MediaTek yonga seti gibi unsurlar, günlük kullanım için yeterli performans sunmayı hedefliyor. Ayrıca, büyük batarya ve HD+ ekran gibi özellikler, kullanıcılara uzun pil ömrü ve temel bir telefon deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Beklenen bu cihazın piyasaya sürülmesiyle birlikte, Samsung’un daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçladığı görünüyor. Uygun fiyatlı telefonlar segmentindeki bu yeni model, kullanıcıların bütçe dostu fiyatlara teknolojiye ulaşmalarını sağlayabilir.

Vivo gibi Çinli rakipler de giriş segmentinde birçok güçlü model ile karşımızda. Samsung’un özellikle fiyat konusunda neredeyse rakipsiz olan bu telefonlara karşı nasıl bir başarı göstereceğini merak ediyoruz.

İlginizi Çekebilir: Redmi 12 Nihayet Türkiye’ye Geldi! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A05 neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!