G20 Osaka Zirvesi’nin yazıcı tedariğini Kyocera’dan!

Kyocera Document Solutions, 28 – 29 Haziran 2019 tarihleri arasında Japonya Osaka’da gerçekleşen G20 Osaka Zirvesi yazıcı tedariği sağladı.

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Merkezi Japonya’da bulunan Kyocera, açıkalamya göre G20 zirvesi için sunduğu maliyet etkinliği ve çevresel yaklaşım sebebiyle seçildi.

Zirvede tüm baskı, tarama ve fotokopi ihtiyaçları için renkli ECOSYS P8060cdn, TASKalfa 4052ci ve TASKalfa 6052ci kullanıldı. 2 gün süren zirve boyunca 24 saat teknik servis hizmeti verildi.

G20 Osaka Zirvesi’ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere Kyocera Document Solutions Europe’un bulunduğu EMEA bölgesindeki liderler katıldı; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Markel; İtalya Başbakanı Guiseppe Conte; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa; İngiltere Başbakanı Theresa May’ın yanı sıra Avrupa Birliği liderleri, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker. Davetli konuklar arasında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez da yer aldı.