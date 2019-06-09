G20 ülkelerinden “dijital vergi” hamlesi

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeleri çatısı altında toplayan G20 grubu, küresel teknoloji devlerini daha iyi vergilendirmek için ortak karar aldı.

Japonya‘nın Fukuoka kentinde toplanan G20 ülkelerinin maliye bakanları; Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi uluslararası operasyonlar yürüten küresel teknoloji devlerini daha iyi vergilendirme kararı aldı. Konuyla ilgili alınan ortak kararda, “Konsensüs temelli bir çözüme yönelik çabalarımızı, 2020 yılında sunacağımız nihai raporda iki katına çıkaracağız” denildi.

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G20 maliye bakanları, söz konusu firmalar için 2020 yılının sonuna dek küresel çapta geçerli olacak asgari bir vergi seviyesi belirleme üzerinde anlaştı. Ayrıca hazırlanacak yeni vergi hukukuna göre internet devleri bundan böyle vergilendirilirken, şirket merkezlerinin olduğu ülke değil, hizmet verilen müşterilerin ve kullanıcıların yaşadığı ülkeler baz alınacak.

G20 ülkeleri dijital vergi konusunda hemfikir

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, ‘Görünüşe bakılırsa bu konuda oldukça güçlü bir görüş birliği var. Öyleyse bu görüş birliğini ileri taşıyıp bunu nasıl bir anlaşmaya dönüştürebileceğimiz üzerinde çalışmalıyız’ dedi. Ayrıca Mnuchin, Fransa ve İngiltere de yeni vergi kurallarının, belirli firmalara ayrımcılık yapmaması gerekliliği konusunda kendisiyle hemfikir olduklarını söyledi.

Vergi düzenlemelerine getirecek değişiklikler tartışması iki ana temel üzerine dayanıyor ve bu bazı şirketleri için çift yönlü sorun teşkil edebilir.

İlk ana prensip, bir şirketin, o ülkede fiziken bulunmuyor olsa bile, ürün ve hizmet sağladığı bu ülkedeki vergilendirme hakkını bölüştürmek.

Eğer şirketler, düşük vergilerin olduğu off-shore vergi cennetlerine yönelirse de, ikinci prensip çerçevesinde küresel baz vergi uygulaması getirilecek.

Google, Facebook, Apple gibi şirketler, yürürlükte olan vergi kanunları sayesinde klasik sanayi kuruluşlarına kıyasla çok daha az vergi ödüyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri geçtiğimiz yıllarda da “dijital vergi” adı altında, bu şirketlere yönelik bir vergi düzenlemesi için girişimlerde bulundu. Ancak bu şirketlerin Avrupa merkezlerini topraklarında barındıran ve düşük vergi alan İrlanda ve İskandinavya ülkelerinin karşı çıkması nedeniyle sonuca ulaşamamıştı.