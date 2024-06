Gişede istediği başarının yakınından bile geçemeyen Chris Hemsworth ve Anya Taylor-Joy başrollü Furiosa Bir Mad Max Destanı dijital platformlara gelecek. Sinemalarda ilk ayını bile doldurmadan dijital platformlara gelecek olan Furiosa A Mad Max Saga bakalım bu platformlarda başarılı olacak mı?

Furiosa Bir Mad Max Destanı Gişede Umduğunu Bulamadı, Dijitale Gelecek

Mayıs ayı büyük bütçeli gişe rekortmenleri için pek de nazik geçmedi. Bu hayal kırıklığının merkezinde Furiosa: Bir Mad Max Destanı var. Serinin yaratıcısı George Miller’ın başlattığı Mad Max serisi ne yazık ki son filmiyle eleştirilerin hedefine oturdu. Şimdi, sinemadaki ilk gösteriminden sadece bir ay sonra, Furiosa bu ayın sonunda dijital ortama geçiyor.

Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth’un başrollerini paylaştığı kıyamet sonrası macera 25 Haziran Salı günü tüm büyük dijital platformlarda yerini alacak. Furiosa Bir Mad Max Destanı bu zamana kadar dünya çapında 160 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Film şu anda Rotten Tomatoes’da %90’lık derecelendirmeye sahip ve seyirci puanı da %89 ile hemen arkasından geliyor.

Buna rağmen devasa bütçeli Furiosa Bir Mad Max Destanı sinema salonlarında istediği başarıyı elde edememiş gibi duruyor. Bunun arkasında Ride or Die, Kingdom of the Planet of the Apes, Inside Out 2 gibi filmlerin Mad Max‘in gösterim süresini minimuma indirmiş olması gibi etkenler de var. Mayıs – Haziran döneminde sinemalara çok büyük yapımlar girmesi nedeniyle, bazı filmler resmen arada kaynadı. Furiosa da onlardan biri.

‘Furiosa’ Konusu Ne?

Fury Road’daki olaylardan yıllar önce geçen Furiosa, annesini öldüren korkunç Dementa’lardan intikam almak için Çorak Topraklar’a giden genç baş karakterimizi anlatıyor. Miller’ın Çorak Toprakları her zamanki gibi acımasız ve cezalandırıcı olduğundan, tamamlanması yıllar süren bir yolculuktur, ancak bu, Furiosa‘yı sinemaseverlerin Fury Road’da tanıştığı efsaneye dönüştüren destandır.

Diğer filmler kadar usta işi olmasa da Furiosa muhteşem aksiyon sahneleri ve on yıllar boyunca konuşulacak performanslarla dolu. Gişedeki zayıf başarısına rağmen Furiosa‘nın ileride bir klasik haline geleceği kesin. Furiosa‘nın dijital vizyon tarihi 25 Haziran olarak belirlenmiş olsa da, film halen belirli sinemalarda gösterimde.

