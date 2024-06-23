Marvel Sinematik Evreni bir süredir duraklama döneminde. Çok fazla yeni Marvel filmi çıkmazken, şüphesiz beklentiler Avengers 5 filmi üzerinde yoğunlaşmış durumda. MCU’nun en önemli karakterlerinden birine elveda ettiğimiz Avengers 4, nefes kesen finalinde Demir Adam’ın dönüşüne atıfta bulunan demir dövme sesiyle beraber Marvel hayranları arasında yeni film için büyük beklenti oluşturmuştu. Sonunda Doctor Strange rolüyle tanıdığımız Benedict Cumberbatch, “Avengers 5 ne zaman çıkacak” sorusuna yanıt olabilecek bir açıklama yaptı.

Avengers 5 Ne Zaman Çıkacak? Iron Man Dönecek mi?

Oscar adayı aktör Benedict Cumberbatch, bir sonraki Avengers 5 filmiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Netflix için hazırladığı yeni mini dizi Eric hakkında konuşan Cumberbatch, MCU’daki ikonik karakteri Doctor Strange‘in bir sonraki Avengers filminde yer alacağını ve filmin çekimlerine yakında başlanabileceğini belirtti. Bu heyecan verici haber, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Cumberbatch, “Gelecek yıl büyük bir fırtına koparacak olan Avengers 5‘i dört gözle bekliyorum” dedi. Bu açıklama, filmin çekimlerinin 2026’da başlayabileceğine işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde filmde tam 60 MCU karakterinin yer alabileceği bildirilmişti. Doctor Strange’in de Avengers 5’te yer alacağını öğrenmek, bu kapsamlı karakter kadrosuna dair beklentileri daha da artırıyor.

Cumberbatch, Doctor Strange’i oynamaktan büyük keyif aldığını ve bu rolün ona daha az ticari projeleri keşfetme imkanı verdiğini belirtti. “O benim hayatımda pek çok açıdan bir armağan – bir yapımcı ve bir oyuncu olarak. Onu oynamayı seviyorum. O çok eğlenceli” diyerek, Disney/Marvel ile süregelen hoş ilişkisinden bahsetti.

İlginç bir detay olarak, Cumberbatch ilk filmde Doctor Strange’i canlandırmak için adı geçtiğinde, 2015 yapımı Hamlet filmi üzerinde çalışıyordu ve bu nedenle Marvel’ın kendisinden “uzaklaştığını” söylemişti. Ancak, Marvel kısa sürede Cumberbatch’e geri dönmüş ve tüm çekim takvimini onun programına uyacak şekilde ayarlamıştı.

Yeni Avengers filmi, 2026 yapımı The Avengers: Kang Hanedanı olarak duyuruldu. Ancak, Marvel’ın Kang aktörü Jonathan Majors’un yasal sorunları nedeniyle kadrodan çıkarılması sonrasında filmin isminin değişebileceği konuşuluyor. Deadpool ve Wolverine’in yönetmeni Shawn Levy’nin, orijinal yönetmen Destin Daniel Cretton’ın projeden çekilmesinin ardından Avengers 5 yönetmen koltuğu için için en iyi aday olduğu bildiriliyor.

Marvel hayranları, Avengers 5‘in ne zaman çıkacağını ve Cumberbatch’in Doctor Strange rolüyle neler yapacağını merakla bekliyor. Bu yeni film, geniş karakter kadrosu ve heyecan verici hikayesiyle şimdiden büyük bir beklenti yaratmış durumda.

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Peki siz bu konuda en düşünüyorsunuz? Sizce The Avengers: Kang Hanedanı filmi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!