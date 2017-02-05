Fukushima Nükleer Reaktöründeki Radyasyon Oranı 3 Katına Çıktı

Fukushima nükleer reaktörü içerisinde yer alan radyasyon seviyesi insanlar için ölümcül seviyenin 100 katına çıkmış durumda.

2011 yılının mart ayında yaşanan felaketten sonra Fukushima nükleer reaktöründeki radyasyon seviyesi en yükseğe çıkmış durumda. Operatör firma Tepco reaktörün içerisine üzerinde kamera olan bir robot gönderdi. Robotun yakaladığı görüntülerin arasında basınç tankında yaklaşık bir metre genişliğinde delik olduğu görünüyor. Muhtemelen buradan erişim uranyum sızıyor.

Felaketten bu yana ölçülmüş en yüksek radyasyon miktarı saatte 73 sievertdı. Yeni okumalarda ise bu miktarın saatte 530 sieverta çıktığı görüldü. 1 sievert radyasyon mide bulantısına sebep olurken 10 sievert bir insanı bir hafta içerisinde öldürüyor. Tepco henüz az zenginleştirilmiş uranyumun nereden sızdığını bulamadı. Yüksek radyasyon seviyesinden dolayı robotlar reaktör içerisinde fazla ilerleyemiyor. Bugüne kadar gönderilen beş robottan hiç biri geri dönmedi.

Şirket Mart ayında saatte 1000 sievert radyasyona dayanıklı robot göndermeyi planlıyordu ancak son okumalardan sonra bu robot 1 saat bile dayanamayacak gibi gözüküyor. Yetkililer yakıtı 2018 yılında taşımayı planlıyordu ancak son keşiften sonra bu tarih muhtemelen daha da ileriye ertelenecek. Aralık ayında Japonya hükümeti maliyetin 190 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu maliyet tahmin edilenin neredeyse 2 katı civarında.