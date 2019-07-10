FreeBuds Lite vs AirPods 2 vs Galaxy Buds karşılaştırması

Türkiye’de resmi olarak satışta olan Huawei FreeBuds Lite, Apple AirPods 2 ve Samsung Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarını karşılaştırıyoruz.

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Günümüzde akıllı ses sistemleri kablosuz bağlantılar ile gelişiyor. Apple’ın 2016 yılında tanıttığı ilk jenarasyon AirPods ile daha da popülerleşen kulaklıklar günümüzde bazı müziksever ve iş insanları için vazgeçilemez bir araç haline geldi. Bu makalede geçtiğimiz günlerde satışa çıkan FreeBuds Lite, resmi olarak satışta olan AirPods 2 ve Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarını karşılaştıracağız.

8 Mart tarihinde tanıtılan Samsung Galaxy Buds, Bluetooth v5.0 (LE 2 Mbps’a kadar) kablosuz teknolojisi ile birlikte geliyor. Her bir kulaklık için 6 gram ağırlığı bulunan kablosuz kulaklıkta 2 x 58 mAh batarya bulunuyor. Sarı, beyaz, siyah renkleri bulunan Buds’ın şarj kılıfı 40 gram. Kullanım süresi olarak ise cihaz tipik kullanımda 6 saat, konuşma Süresi/Sesli Aramada 5 saat veriyor. 799 TL fiyatı ile Samsung resmi satış sitesinden alabileceğiniz kulaklıkta iki adet mikrofon bulunuyor.

Apple 29 Mart 2019 tarihinde yeni jenarasyon olarak tanıttığı AirPods 2 modelini satışa sundu. Bluetooth teknolojisi ile iletişim sağlayan kulaklıkların her biri 4 gram ağırlığında. Cihazları şarj etmenize olanak sağlayan kutuda 398 mAh batarya bulunuyor. 93 mW güç tüketen kablosuz kulaklıklar 5 saat dinleme ve 3 saat konuşma süresi sunuyor. 1399 TL fiyatı ile Apple mağazalarından alabileceğiniz cihazda çift mikrofon bulunuyor.

Huawei 26 Mart tarihinde tanıtımını gerçekleştirdiği kablosuz kulaklık modeli FreeBuds Lite‘ı ülkemizde satışa sundu. Her biri 5.5 gram ağırlığındaki kulaklıklarda 55 mAH batarya bulunuyor. 410 mAH şarj istasyonuna sahip kulaklıklar 3 saate kadar çalma süresi sunuyor. Şirketin verdiği bilgiye göre ise FreeBuds Lite 15 dakikalık şarj süresinde 90 dakika çalma süresi sunuyor. 699 TL satış fiyatına sahip cihaz iki adet mikrofona sahip.

Cihaz satış fiyatları ve teknik özellikleri şirketlerin resmi sayfaları üzerinden alınmıştır.