Kripto Para
Fransa Merkez Bankası CBDC testi gerçekleştirdi!
Fransa Merkez Bankası (Banque de France) merkez bankası dijital para birimi (CBDC) kullanarak gerçekleştirdiği bir dizi deneyden birini tamamladı.
Resmi yayına göre deney, borsada işlem gören menkul kıymetlerin ödenmesini hedef aldı ve SEBA Bank’ı deneyde ortak olarak kullandı. Deneyler yoluyla CBDC’ler, listelenen menkul kıymetlerin takasını simüle etmek ve böylece TARGET2-Menkul Kıymetlerde (T2S) teslimlerini tetiklemek için kullanıldı. Uzlaşma, menkul kıymetlerin mevcut şartlı teslimine dayalıydı (T2S Koşullu Menkul Kıymet Teslimatı – CoSD).
Teknolojik bir bakış açısından, Fransa Merkez Bankası’nın yaptığı tüm deneyler, CBDC’nin halka açık bir blok zincirinde yayınlanmasını simüle ediyor. Bu, özel bir akıllı sözleşmenin geliştirilmesi ve dağıtımına dayalı olarak işlemlerin kontrolünü ve gizliliğini korumaya bağlılığı sürdürmek için gerçekleştirildi.
Banque de France’ın Finansal İstikrar ve Operasyonları Genel Müdürü Nathalie Aufauvre şunları kaydetti:
“Bu deney, geleneksel altyapılar ve dağıtılmış altyapılar arasındaki etkileşim olanaklarını göstermeyi mümkün kıldı ve diğer ittifakların bir blok zinciri ortamında finansal varlıkların sunduğu fırsatlardan faydalanmasının yolunu açtı”
CBDC’lerin takibi ve ilgili testler, bugün merkez bankalarının çoğunluğu arasında yaygın hale geldi. Çin, dijital yuanı geliştirme ve test etme konusunda liderliği ele geçirirken, Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya da dahil olmak üzere diğer büyük ekonomiler de aktif olarak devlet destekli dijital para birimlerini araştırıyor.
SEBA bankasının yanı sıra, Fransız Merkez Bankası en son deneyi Banque Internationale à Luxembourg ve LuxCSD dahil olmak üzere diğer ortaklarla aynı doğrultuda gerçekleştirdi. Bankaya göre, bu deneylerde yapılan keşifler, Avrupa Merkez Bankası’na daha geniş bir dijital euro arayışında yardımcı olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Şarkıcı Emrah kendi kripto parasını çıkaracak! Emrahcoin geliyor…
2021 yılı, kripto para birimleri açısından en çeşitli ve bomba gibi yıllardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle 2020 yılından itibaren değerlerini ikiden fazla katlayan kripto para birimleri, gelen bazı olumsuz haberlerden dolayı resmen çöküş yaşadı. Mesele şu ki, kripto para birimleri düşmeye devam etse bile, kripto para birimlerine olan ilginin olumsuz tarafı büyümeye devam ediyor. Kripto para piyasası her gün yeni bir isme kucak açıyor. En son isim ise şarkıcı ve oyuncu Emrah oldu. Emrah, Emrahcoin ile piyasaya girecek.
2018 yılında konser teklifleri için organizatörlerden 30 Bitcoin talep eden ve önemli bir kripto para yatırımcısı olarak bilinen Emrah, kripto para piyasasının popülaritesinin artmasıyla kendi coinini çıkarmaya karar verdi. Yurt dışından yatırım uzmanlarıyla görüşen ve onların rehberliğinde harekete geçen Emrah, şu anda tamamlanması gereken işlemler üzerinde çalışıyor. Emrah, piyasaya sürülecek coin için henüz bir isim belirlemedi, Emcoin veya Emrahcoin’in isimlerinin ortasında gidip geldiği söyleniyor.
Emrah’ın kripto para projesiyle ilgili detayların yakında netleşmesi bekleniyor. Emrahcoin’in madenciliği yapılan gerçek bir kripto para birimi olmayacağı, ancak belirli sayıda piyasaya sürülen coin olacağı açık.
Tepki geldi: Sakın yatırım yapmayın!
Şarkıcı Emrah’ın kendi kripto parasını çıkaracağı haberleri büyük ilgi çekti ve tepki topladı. Bu olayı komik bulanların yanında, asla yatırım yapmayın diye uyarılarda bulunanlar da oldu. Bu isimlerden biri ise ünlü ekonomist Özgür Demirtaş. Demirtaş, Twitter hesabından net bir dille “Asla yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz” ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına KOİN çıkarılacağı haberleri okuyorum.
Böyle şeyelere ASLA ve ASLA yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz.
İnsanın bu kişilerin altı boş olan böyle şeyleri çıkaracağına inanası bile gelmiyor. Ama işte…
— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 22, 2021
Kripto piyasası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece popüler bir durumda. Kripto para kullanımı açısından dünyada ve Avrupa’da ilk sıralarda geliyoruz. Ülkemizin ünlü isimleri de son zamanlarda bu alana yoğun ilgi göstermeye başlamış durumda. Örneğin geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen’in BTC ve ETH yatırımı olduğu ortaya çıkmış, ünlü şarkıcı piyasanın düşüşünden dolayı zarar ettiğini bile söylemişti. NFT sektöründe de benzer bir ilgi yoğunluğu mevcut. Saba Tümer’in kahkahasının NFT şeklinde 90 bin TL’ye satıldığını da hatırlamak gerek.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Bitcoin
Yeni bir çöküş senaryosu daha! BTC 15.000 dolara düşebilir mi?
Lider kripto para birimi Bitcoin yeni günde de düşmeye devam ediyor. Yazı sırasında 31.436 dolar olan Bitcoin fiyatı düşmeye devam ederken Sublime Traders’ın kurucusu Andrei Stanciulescu, önemli bir Bitcoin tahmini yaptı. Andrei Stanciulescu, Bitcoin’in kısa vadeli momentumunun düşmeye devam ettiğini ifade etti. Aynı zamanda Andrei Stanciulescu, BTC ‘de 15.000 dolarlık ürkütücü seviyeleri de belirtti. BTC 15.000 dolar seviyesini yeniden görür mü?
Bitcoin fiyatı keskin bir şekilde düşmeye devam ediyor ve BTC 31.200 dolara kadar gerilemiş durumda. Sublime Traders’ın kurucusu Andrei Stanciulescu, piyasalar hakkında açıklamalar yaptı. Andrei Stanciulescu, orta vadede yıl sonuna kadar 80.000 doların görülebileceğini söyledi. Andrei Stanciulescu konuyla ilgili şu yorumları yaptı:
Bence yıl sonuna kadar, bu baş ve omuz modelini hızlı bir şekilde tamamlarsak… Bitcoin fiyatında yaklaşık 80.000 dolar veya daha fazlasına sahip olduğumuz için şanslıyız.
Andrei Stanciulescu’ya göre, geçtiğimiz aydaki konsolide fiyat modeli, Bitcoin’i aşağı çeken bir dizi faktörden, özellikle de Çin’den gelen kripto para birimleriyle ilgili daha sert önlemlerden kaynaklanıyor.
Andrei Stanciulescu, Bitcoin’in ve tüm kripto para birimlerinin her zaman ihtiyaç duyduğu şeyin, kripto para birimlerini benimsemesi ve teşvik etmesi ve yukarı yönlü fiyat momentumunu doğrulamak için kurumların varlıklarını daha da artırması için Elon Musk gibi bir başka etkili figür olduğunu belirtiyor. Analist, şu anda kişisel yatırımcıların Bitcoin’i değerli fiyat seviyelerine itme gücüne sahip olmadığını söylüyor. Ancak Stanciulescu, kurumların kripto para birimlerinin gelecekteki fiyat hareketinde hala hayati bir rol oynadığını da kabul ediyor.
Andrei Stanciulescu ayrıca, devam eden Bitcoin oynaklığı ve yatay ticaret arasında, kripto para biriminin 2021’de 15.000 dolara kadar düşebileceği konusunda da uyarıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Ünlü borsacı Jim Cramer elindeki BTC ’lerin büyük kısmını sattı!
Geride bıraktığımız gün lider kripto para birimi Bitcoin büyük kayıp yaşayarak yeniden 32.000 dolar seviyesinin de altına kadar geriledi. Bitcoin iki haftanın en düşük seviyesine ulaştığında, CNBC’den Jim Cramer, BTC ‘lerinin “neredeyse tamamını” sattığını duyurdu ve Çin’in kripto madenciliği kısıtlamaları ve fidye yazılımı saldırıları konusundaki endişelerini dile getirdi.
Pazartesi günü CNBC’nin “Squawk on the Street” programına konuşan efsanevi borsacı Jim Cramer, ihtiyacı olmadığı için tüm BTC ‘lerini sattığını belirtti. Cramer, Bitcoin’ini satma kararını tartışırken iki önemli faktöre dikkat çekti. Bunlardan biri Çin faktörü diğeri ise fidye yazılım saldırıları. Cramer ayrıca kripto paranın sınırlı madencilik kapasitesi ışığında Bitcoin fiyatının neden düştüğünü sorguluyor ve altının madencilik kapasitesinin azalması durumunda değerli metalin fiyatının artacağını düşünüyor.
Cramer, 2020 yılında bir açıklama yapmış ve Morgan Creek Digital Assets’in kurucu ortağı Anthony Pompliano’nun kendisine ilham verdiğini ve BTC’ye 500.000 dolar yatırım yaptığını belirtmişti. Ardından, nisan ortasında Cramer, konut ipoteğini ödemek için bir ölçü Bitcoin sattığını duyurmuştu. Bu zaman dilimi boyunca, kripto para birimi 64.000 doların üzerinde rekor seviyelerde işlem görüyordu.
Güncel zaman dilimine baktığımız zaman Çin kaynaklı haberlerin BTC düşüşünü tetiklediğini görüyoruz. Çin’in kripto madenciliği baskısının güneybatıdaki Sichuan eyaletine yayılmasıyla fiyattaki düşüşün hızlandığı görülüyor.
Çin’in yeni kısıtlamalarına yanıt olarak MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, bunun “Çin için bir trajedi ve uzun vadede dünyanın geri kalanı için bir fayda” olduğunu belirtti. Ek olarak, MicroStrategy pazartesi günü yaptığı açıklamada, 13.005 Bitcoin daha aldığını ve toplamda 3 milyar doları aşan 100.000 birimin üzerinde yükseldiğini duyurdu.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 1 gün önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 4 gün önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 4 hafta önce
Şarkıcı Emrah kendi kripto parasını çıkaracak! Emrahcoin geliyor…
Fransa Merkez Bankası CBDC testi gerçekleştirdi!
Apple iPhone 12 Mini’nin fişi beklenenden daha erken çekiliyor
Yeni bir çöküş senaryosu daha! BTC 15.000 dolara düşebilir mi?
Yeni Dacia Duster yüzünü gösterdi!
Oppo A54 İnceleme | Oppo’nun Yeni Yerlisi Neler Sunuyor?
5000 – 6500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Oppo A54 İnceleme | Oppo’nun Yeni Yerlisi Neler Sunuyor?
5000 – 6500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
SAMSUNG GALAXY A72 | Söylendiği kadar iyi mi?
PES 2021’de TÜRKİYE vs. İSVİÇRE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL Mini LED 4K C825
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.