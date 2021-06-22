Fransa Merkez Bankası CBDC testi gerçekleştirdi!

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) merkez bankası dijital para birimi (CBDC) kullanarak gerçekleştirdiği bir dizi deneyden birini tamamladı.

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Resmi yayına göre deney, borsada işlem gören menkul kıymetlerin ödenmesini hedef aldı ve SEBA Bank’ı deneyde ortak olarak kullandı. Deneyler yoluyla CBDC’ler, listelenen menkul kıymetlerin takasını simüle etmek ve böylece TARGET2-Menkul Kıymetlerde (T2S) teslimlerini tetiklemek için kullanıldı. Uzlaşma, menkul kıymetlerin mevcut şartlı teslimine dayalıydı (T2S Koşullu Menkul Kıymet Teslimatı – CoSD).

Teknolojik bir bakış açısından, Fransa Merkez Bankası’nın yaptığı tüm deneyler, CBDC’nin halka açık bir blok zincirinde yayınlanmasını simüle ediyor. Bu, özel bir akıllı sözleşmenin geliştirilmesi ve dağıtımına dayalı olarak işlemlerin kontrolünü ve gizliliğini korumaya bağlılığı sürdürmek için gerçekleştirildi.

Banque de France’ın Finansal İstikrar ve Operasyonları Genel Müdürü Nathalie Aufauvre şunları kaydetti:

“Bu deney, geleneksel altyapılar ve dağıtılmış altyapılar arasındaki etkileşim olanaklarını göstermeyi mümkün kıldı ve diğer ittifakların bir blok zinciri ortamında finansal varlıkların sunduğu fırsatlardan faydalanmasının yolunu açtı”

CBDC’lerin takibi ve ilgili testler, bugün merkez bankalarının çoğunluğu arasında yaygın hale geldi. Çin, dijital yuanı geliştirme ve test etme konusunda liderliği ele geçirirken, Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya da dahil olmak üzere diğer büyük ekonomiler de aktif olarak devlet destekli dijital para birimlerini araştırıyor.

SEBA bankasının yanı sıra, Fransız Merkez Bankası en son deneyi Banque Internationale à Luxembourg ve LuxCSD dahil olmak üzere diğer ortaklarla aynı doğrultuda gerçekleştirdi. Bankaya göre, bu deneylerde yapılan keşifler, Avrupa Merkez Bankası’na daha geniş bir dijital euro arayışında yardımcı olacak.