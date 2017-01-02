Foxconn Üretimi Tamamen Robotlara Devretmenin Peşinde

Aralarında Apple gibi teknoloji devinin de bulunduğu dünyanın büyük isimlerine elektronik cihaz üreten Foxconn insanlara ihtiyaç duymayacak.

Tayvanlı üretim devi Foxconn’un otomasyon komitesi başkanı Dai Jiapeng yaptığı açıklamalarda Çin’de ki fabrikada üç aşamalı bir planlamayla üretimi tamamen Foxbots adı verilen robotlara devretmeyi planladıklarını belirtti.

İlk aşamada insanların yapmak istemeyeceği ve sürekli aynı işlemin yapıldığı tehlikeli işler tamamen robotlara devredilecek. İkinci aşamada ise kullanımdaki fazla robot sayısını azaltarak ve üretim bandı düzenlenecek. Böylelikle verimlilik de artmış olacak. Üçüncü ve son adımda ise fabrikadaki bütün üretimi robotlar gerçekleştirecek. Sadece çok as sayıda işçi üretimde yer alacak.

Şirket üretim bandında gerçekleşecek olan otomasyon anlayışını bir süredir dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl Çin’de yer alan fabrikanın 2020 yılına kadar üretim bandının %30’unu robotlara devredileceği açıklanmıştı. Jia-peng yılda yaklaşık olarak 10.000 Foxbot ürettiklerini açıkladı. 2016’nın Mart ayında ise şirketin bir fabrikasında robotların 60.000 iş yaptığı açıklanmıştı.

Uzun zamanda robotlar insanlardan daha ucuz. Ancak yüklü miktarda yatırım yapmak gerekiyor. Ayrıca robotlara çoklu görevler öğretmek zor, pahalı ve zaman alan bir girişim. Robotu orijinal fonksiyonunun dışına çıkarmak için yeniden programlamak ise başlı başına bir dert. Bu yüzden özellikle Çin gibi bölgelerde insan işçiler robotlardan çok daha ucuz.