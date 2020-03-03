Donanım
Foxconn: Üretim faaliyetleri, nisan itibariyle normale dönecek!
Foxconn; üretim faaliyetlerinin, nisan ayı itibarıyla normal seyrine geri dönmesini bekliyor. Firma, hatırlarsanız ki geçtiğimiz ay Apple’ın iPhone üretiminin etkilenmeyeceğine dair söz vermişti
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Foxconn’un söylediğine göre, duran üretim süreci şu an da devam etmeye başladı. Mart ayının sonu itibaren sezonsal işçilerin yarısı işe geri dönecek. Reuters’a göre, Foxconn, öncelikli olarak iPhone montaj faaliyetlerini ve diğer Apple tedariklerini gerçekleştirecek.
Bildiğiniz üzere, Apple cihaz üretimi Koronavirüs’ten dolayı kısıtlanmıştı. Foxconn’un birçok sezonluk işçisi, genişletilmiş Lunar Tatil’den sonra Koronovirüs etkisiyle karantine sürecine girmişlerdi.
Tedarikçi firma bildiğiniz gibi; Apple, Samsung, Huawei gibi şirketlerin yani dünyanın en büyük üreticileriyle kontratları olan bir firma. Foxconn’un üretimi durması demek, dünya üzerinde tüm teknoloji şirketlerinin stok sıkıntısı yaşayacak olması demek anlamına geliyor.
Çin’de yaşanan salgında şu an her ne kadar dünya üzerinde yayılımını sürdürse de Çin içerisinde virüsün etkisi her geçen gün daha da azalıyor. Virüs, güncel rakamlara göre 70 ülkede 90.000 insana bulaştı ve 3.000 kişinin ölümüne yol açtı. Bu vakaların büyük bir kısmı ise virüsün merkezi olan Çin’de görüldü.
Foxconn, bu durumun içerisinden güçlü çıkmışa benziyor. Birçok şirkete nazaran, bu badireden daha kolay kurtulabildi. Apple’ın iPhone 9’unun ana parçalarını tedarik edeceğini tahmin ediyoruz.
Fakat şöyle de bir durum söz konusu. Örnek olarak, bu üretim için yüz binlerce çalışana ihtiyaç duyuluyorsa eğer, firmanın Zhengzhou’da resmen iPhone şehri oluşturması gerekir. Fakat, şirket Çin’deki tek üretici firmalardan biri değil. Apple’ın parça üretimini birçok şirket daha gerçekleştiriyor. Yani, kriz anında yapılması imkansız bir durumla karşı karşıya da kalabilirler.
Foxconn her ne kadar açıklamalar yapıyor olsa da bence durum hala kritik ve tam anlamıyla çözülmüş değil. Durumun netleşmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor.
Donanım
Threadripper 3990X grafik işlemcisi desteği olmadan Crysis’i çalıştırdı!
Threadripper 3990X grafik işlemcisi desteği olmadan Crysis‘i çalıştırdı! Directx 10 destekleyen ilk oyunlardan olan Crysis‘i herhangi bir grafik işlemcisi gücü olmadan çalıştıran AMD‘nin işlemcisi önemli bir başarıya imza attı.
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Threadripper 3990X, çıktığı zamanda sistemleri çok zorlamasıyla bilinen Crysis’i herhangi bir grafik işlemcisi gücü olmadan çalıştırmayı başardı. Oyun pek oynanabilir şekilde çalışmadı, ancak herhangi bir grafik işlemcisi gücü olmadan Crysis’i çalıştırmak başlı başına çok büyük bir başarı. Buradan izleyebileyeceğiniz gibi, Crysis oldukça düşük bir FPS’te çalışıyor, ancak bu bile çok büyük bir adım. Threadripper 3990X, 64 çekirdek ve 128 thread ile gelen bir işlemci. Zen 2 mimarisine sahip işlemci, 2.9 Ghz temel frekansa, 4.3 ghz boost frekansına ve 256 MB L3 Cache‘e sahip. Tabii ki grafik işlemcisi olmadan oyun oynama senaryosu mantıklı bir senaryo değil. Threadripper 3990X oyuncular için de çok tercih edilen bir işlemci değil çünkü işlemci tek başına 4000 dolara satılmakta. Ancak Threadripper’ın Crysis gibi bir oyunu çalıştırabilmesi, işlemci gücünün hangi noktaya geldiğinin görünmesi açısından çok önemli bir benchmark oldu….
Akıllı Telefonlar
Vivo Apex 2020, devrimsel gimbal yeteneğiyle tanıtıldı!
2020 yılına girdiğimizden bu yana, hakkında birçok söylenti ve konsept tasarımı ortaya çıkan Vivo’nun konsept telefonu Apex 2020 sonunda tanıtıldı. Akıllı telefon neslinin son ve görkemli üyesi beraberinde birçok devrimsel özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
Yeni ekran içi parmak izi okuma teknolojisi, ekrana gömülü selfie kamerası, neredeyse düğmesiz tasarımı, 5G özelliği ve daha fazlası. 2018 yılında ilk Apex ile gördüğümüz, ekran içi parmak izi sensörü, pop-up selfie kamerası gibi özellikler, döneminde devrimsel yenilikler yaratarak, birçok firmanın dikkatini çekmişti. Ekran içi selfie kamerasıyla birlikte, pop-up ve sıradan konumlandırmaların tamamını hiçe sayan model, yine bazı şeylere öncülük ederek piyasaya farklı bir soluk getirecek gibi görünüyor.
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Profesyonel fotoğraf makinelerinde kullanılan “gimbal” özelliği ile birlikte bir devrim yaratan model için bu özelliğe ait görüntüler de paylaşıldı;
Kamera yönünde 5x – 7.5x optik zoom özelliğine sahip olan cihaz, gimbal sayesinde herhangi bir kayıp yaşamadan kullanıcılara görüntüyü net olarak aktarabiliyor. Vivo’ya göre model, çoğu amiral gemisinde kullanılan geleneksel OIS’den, neredeyse %200 daha etkili ve süper pürüzsüz video kaydetmeyi başarabiliyor.
Apex 2020 modelinde herhangi bir bağlantı noktası veya düğme bulunmamakta. Şarj etmek veya veri aktarımı için yalnızca kablosuz çözümlerin kullanılabildiğini aktaralım. Kablosuz şarj teknolojisiyle birlikte aynı anda 60W hızlı şarj desteği sunan model bu noktada da kendini göstermeyi başarmış. Henüz batarya kapasitesinin Vivo tarafından açıklanmadığını fakat bazı söylentiler olduğunu da ekleyelim.
Son olarak, Snapdragon 865 çipseti ile gelen modelde bellek konusunda 12GB RAM ve 256GB dahili hafızaya yer verilmiş ayrıca kamera çözünürlükleri konusunda kesin bir detay bulunmamakta.
Donanım
MediaTek Helio P95 platformu tanıtıldı!
MediaTek’in yapay zeka ve kamera geliştirmelerine odaklandığı yeni işlemci platformu MediaTek Helio P95 tanıtıldı. Yeni platformun özelliklerine haberimizde yakından bakıyoruz.
MediaTek’in yeni işlemci platformu Helio P95, bir önceki nesil olan Helio P90 platformunun yapay zeka ve kamera geliştirmeleri içeren bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni platform MediaTek Helio P90 ile işlemci, grafik işlemcisi ve bağlantı teknolojileri bakımından birebir aynı özellikleri taşıyor. MediaTek’e göre Helio P95 yapay zeka ölçümleri için kullanılan EHTZ performans testinde bir önceki nesiline göre %10 daha yüksek performans sağlıyor. Bunlara ek olarak yonga setini kullanan markaların isteğe göre aktifleştirebileceği yapay zekaya dayalı özelliklerde bulunuyor. Aynı anda 5 kişinin olduğu poz takibi, 3 boyutlu poz takibi, çoklu nesne ve sahne optimizasyonu ile birlikte çoklu nesne ve sahne tanıma bu özelliklerden bazıları.
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Günümüzde orta sınıfta dahi 64 megapiksel çözünürlüklü kamera modüllerine sahip telefonlar sıkça karşımıza çıkıyor. Hal böyleyken bir önceki nesilde 48 megapiksele kadar olan kamera desteği MediaTek Helio P95 ile 64 megapiksele çıkarılmış.
Yeni platform bir önceki nesilde olduğu gibi 12 nm FinFET üretim teknolojisi ile üretilmiş. 2 adet yüksek performanslı Cortex A75 çekirdeği ve 6 adet enerji tasarruflu Cortex A55 çekirdeği yonga setinin 8 çekirdekli işlemci ünitesini oluşturuyor. Yonga seti grafik gücünü bir önceki nesil ile aynı olan IMG PowerVR GM 9446 grafik işlemcisinden sağlıyor. Helio P95, ekran tarafında 2520 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlüğe kadar destek veriyor. Wi-Fi 802.11 ac ve Bluetooth 5.0 teknolojileri de platform tarafından destekleniyor.
Yeni yonga setini kullanacak ilk telefonların hangileri olduğu ve ne zaman piyasaya sürülecekleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Helio P90 ile pek çok yönden aynı olan Helio P95’in göstereceği performansı ilerleyen günlerde görüyor olacağız.