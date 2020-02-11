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Foxconn’un iPhone üretimi yapan Zhenghzou tesisi faaliyete başladı
Apple’ın tedarikçisi olan Foxconn, iPhone için kritik parçalar üretmiş olduğu Zhenghzou‘daki tesisini yeniden devreye aldı. İş gücünün sadece %10’u geri dönüş sağlayabildi.
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Çinli yetkililer tarafından Foxconn tesislerinin açılıp açılmadığı muallakta iken, yeni bir rapor Foxconn‘un en önemli tesislerinden olan Zhenghzou‘nun üretime başladığını ortaya çıkardı.
Reuters tarafından yapılan habere göre, Foxconn Pazartesi günü Zhenghzou‘daki fabrikasında üretim yapmak için gerekli izinleri aldı.
Raporda Foxconn‘un izinleri ne zaman aldığı ya da tam vardiya çalışıp çalışmayacağı tam olarak belirtilmemekte. Net olan tek bilgi ise sadece %10 iş gücünün geri dönüş sağladığı.
Foxconn çalışanlarının bazıları Çin’in yeni yıl tatili(Ay Yılı Takvimi) sebebi ile halen izindeler. Genel olarak ise, işçilerin fabrika alanındaki kışla benzeri barakalarda yaşadığı bilinmekte. Bu bilgi ile yola çıkıldığında, %10 oranının sadece Zhengzhou’da bulunan bir vardiyadaki işçilere karşılık değil, Foxconn‘un bütün tesislerinde bulunan bütün işçilerinin oranına denk geliyor olması muhtemel.
Çinli analist Ming-Chi Kuo‘nun yapmış olduğu hesaplamalara göre korona virüsünün ve devamındaki güvenlik önlemlerinin sebebi ile gerekli olan işçi sayısından daha az kişi iş başı yapabilir görünmekte. Bu da Zhenghzou tesisi devreye alınma sırasında yaklaşık olarak %40 – %60 işçi kapasitesi ile başlayacağı anlamına gelmekte.
Ayrıca analist Kuo, benzer olarak Shenzhen tesisin de gerekli olan toplam işgücünün sadece %30 ile %50’sinin geri döneceğini düşünmekte.
Bu iki tesisten en önemli olanı şu an için tabiki de iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinin montajının yapıldığı Zhenghzou tesisi. Diğer yandan Shenzhen tesisi bu yıl sonu tanıtılacak olan iPhone 12 çalışmalarının yapılacağının düşünüldüğü tesis olarak belirtilmekte. Dolayısı ile bu ertelemelerin sebep olduğu dalgaları gelecek yıllarda da görebiliriz.
Apple
Apple, yeni nesil Mac’lerinde AMD Ryzen işlemci kullanacak!
Apple, yeni oyun odaklı Mac cihazlarında AMD Ryzen işlemci ve Radeon ekran kartı kullanacak. Yeni oyun odaklı Mac cihazı için ise, en az 5.000 dolar’a satışa sunulması bekleniyor.
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Apple, bildiğiniz üzere senelerdir piyasadaki en iyi bilişim çözümlerini üreten şirket olarak bilinir. Ürettikleri premium algısı yaratan cihazlar, gelecekte göreceğimiz bilgisayar teknolojilerinin temel taşlarını oluşturur.
Eğer, ortaya çıkan bilgiler doğruysa firmanın temelli AMD çözümlerine yöneleceğini görebiliriz. Keza Twitter’da “rogame” adlı kullanıcının ortaya çıkardığı detay, bunu kanıtlar nitelikte.
Yeni MacOS betası 10.15.4 Beta 1’de gördüğümüz değişiklikler, Apple’ın gelecekte tanıtacağı cihazlarda AMD teknolojilerine yer vereceğini gösteriyor.
MacOS 10.15.4 Beta 1
NAVI12_A0
NAVI21_A0
PICASSO_A0
RAVEN2_A0
RAVEN_A0
RENOIR_A0
VANGOGH_A0 😳 pic.twitter.com/qFBHg5L0q0
— _rogame (@_rogame) February 6, 2020
AMD’nin APU’ları cihaz kodlarına dahil edilmiş. Görünen o ki sadece oyun kısmında değil orta seviye MacBook ve MacBook Air cihazlarında da bu donanımlar kullanılacak. Oyun tarafında ise yüksek performans sunabilen Ryzen ve Navi mimarili Mac’ler göreceğiz.
Firma, Ryzen işlemcileri rakibi olan Intel’in çok fazla performans sorunu yaşattığı için ve AMD’nin Apple’a çok daha ekonomik opsiyonlar sunduğu için tercih ediyor. Apple, donanım aksamlarını değiştirerek aslında çok ciddi bir hamle yapacak. Böylelikle yeni nesilin artık İntel tarafından değil de AMD tarafından yürüyeceği ortaya çıkmış olacak.
Intel’in sunduğu çözümler hem kullanılan üretim mimarisi hem de yenilikçilik konusunda yetersiz kaldığı resmen kanıtlanmış oldu. Apple, çıkardığı eski MacBook serilerinde aşırı ısınma problemlerinden dolayı kullanıcılarından ağır eleştiriler almıştı. Sonucunda da firma, MacBook ailesinin satışını komple kaldırma kararı almıştı.
Apple
Apple tarafına bir yavaşlatma cezası daha
Apple 2017 yılında ortaya çıkan ve kendisi tarafından da kabul edilen güncelleme vasıtasıyla telefon yavaşlatma konusunda, Fransa tarafından cezalandırıldı. Fransa’nın Sahtekarlığı Önleme, Tüketim ve Rekabet Genel Müdürlüğü (DGCCRF) tarafından 2018‘den beri devam eden soruşturma sonucunda açıklanan karara göre, Apple 25 milyon euro ( yaklaşık 27 milyon dolar) cezaya çarptırıldı. Ayrıca Apple tarafı bir ay süreyle resmi sitesinde konuyla ilgili bir metni yayınlamak zorunda olacak. Karara şuradan, şirketin yayınladığı metne şuradan ulaşılabilir.
Apple ne yapmıştı?
Skandal, kullanıcıların Apple tarafından gönderilen resmi güncellemeleri yüklemelerinin ardından telefonlarında yaşadıkları performans düşüklüğünü fark etmeleriyle ortaya çıktı. Apple ilk olarak IOS 10.2.1 güncellemesiyle bu yönde bir adım atıldığını kabul ederken, bunu yapma amacı olarak eski telefonların pillerindeki zayıflama nedeniyle ani ve kendiliğinden kapanmaların önüne geçme olarak açıkladı. Fakat güncelleme ile telefonların eskisine kıyasla düşük performansla çalışacağı bilgisini gizleyen Apple, güncellemeyi yapan müşterilerine önceki sürüme dönme fırsatı da tanımadı. Tüm bu nedenlerle ilgili Fransız kurumu Apple’a yanıltma ve ihmal suçlarından ceza verdi.
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Yukarıdaki grafikte, ‘iPhone slow’ (iPhone yavaş/ladı) gibi benzeri aramaların pik yaptığı noktaların IOS güncellemelerinin yayınlandığı günle örtüştüğü görülüyor. Bu durum bize ilgili konuda oldukça ilginç bir ipucu sağlıyor.
Apple tarafının açıklamalarının aksine, özellikle iPhone 6, iPhone SE ve iPhone 7 modelleri etkilediği söylenen durum yeni modellerin satışını artırmak için yapılan bir hamle olarak görüldü.
Bu ceza da dahil olmak üzere şirketin verilen cezaları kabul etmesi (daha önce farklı ülkelerde de benzer cezalara çarptırılmıştı) açıklamalarının aksine kullanıcıların şikayetlerinin doğru olduğunu gösteriyor.
Türkiye özelinde ise, özellikle geçen yıl mart aylarında meclis gündemine de araştırma önergesiyle giren konuda herhangi bir ilerleme sağlanamadı. Bize de ülkemiz tüketicileri olarak uluslararası şirketlerin bu gibi davranışlarına karşı savunmasız mıyız sorusunu sormak kaldı.
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Teknoloji devleri kimlerin omuzlarında yükseliyor?
Teknoloji devleri 2020 yılına ABD mahkemelerinde kabul edilen bir davanın muhatapları olarak girdi. Google, Apple, Microsoft, Dell ve Tesla başta olmak üzere birçok şirkete karşı, Kongolu 13 aile çocuk işçi kullanılması, bu çocuk işçilerin ölmesi veya yaralanması, çocuk işçi çalıştırılmasına göz yumulması gibi savlarla dava açtı. Davada Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kobalt madenlerinde çocuk işçilerin çalıştırıldığı, birçoğunun maden tünellerinde hayatını kaybettiği ve insanlık dışı çalışma koşullarında, insanlık dışı ücretler karşılığında emek sömürüsü yapıldığı iddia ediliyor.
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Neden kobalt, neden Kongo, neden çocuk işçi?
Adı geçen teknoloji şirketleri başta olmak üzere ürünlerinde lityum-iyon piller kullanan pek çok firma için kobalt en önemli ihtiyaçlar arasında sayılabilir. Kobalt, akıllı telefonlardan tabletlere, dizüstü bilgisayarlardan elektrikli araçlara kadar, gezegendeki her lityum iyon şarj edilebilir pilde bulunur. Davada, kobaltı kendileri açısından en uygun şekilde temin etmek için bu şirketlerin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki düzensiz maden çıkarma sisteminden faydalandıklarını ve bozuk sistemin aynı şekilde devamı için destek sağladıkları söyleniyor.
Uzun yıllardır bu bölgedeki maden sahalarında çocuk işçilerin çalıştırıldığı, tüm çalışanların yüksek teknoloji ürünleri için büyük hayati risk altında çalıştığı bilinen bir gerçek olarak ortada duruyor.
Davacılar çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, ölümler, yaralanmalar, vadedilen ücretlerin ödenmemesi, fiziksel ve zihinsel ıztırap gibi başlıklar için tazminat talep etmektedir. Ayrıca maden sahasındaki çevresel etkinin giderilmesi için bir fon oluşturulması istenmektedir.
Dünya kobalt kaynağının %60’ına ev sahipliği yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde madenlerde en az 35.000 çocuk işçi çalışıyor. Yetişkin çalışanlar da günde yalnızca 2 dolar karşılığında çalışmak durumunda bırakılıyor. Bu konuda ayrıntılı veri edinmek isteyenler modern kölelik uzmanı Siddharth Kara’nın The Guardian‘da yayınlanan ilgili makalesine bakabilir.
Teknoloji devleri sorumlu tutulabilir mi?
Teknoloji devleri tüm bu bahse konu durumlardan kendilerinin sorumlu olmadığı iddiasında ısrar ediyor. Fakat Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne göre dünyanın herhangi bir bölgesinde faaliyet gösteren tüm şirketler insan haklarına saygı göstermek zorundadır. Hatta faaliyet gösterilen bölgedeki devlet yükümlülüklerini yerine getirmemiş –yani ilgili örnekte Demokratik Kongo Cumhuriyeti insan onuruna yakışan çalışma şartlarını sağlamamış ya da zorunlu tutmamış – olsa dahi şirketlerin sorumluluğu devam eder.
Bu şirketlerin bir diğer argümanı ise Kongo’daki insan hakları ihlallerinin sorumluluğunun Çinli tedarikçilerde olduğu söylemidir. Şirketlerin uzakta olması ve tedarik zincirlerinde birkaç katman ile ayrılması, kobalt ve diğer madenleri çıkaranlara kötü niyetli ve haksız muamele konusunda, o şirketlerin sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden kobalt tedarik eden şirketler, ülkenin bazı bölgelerinde madenin çıkarıldığı korkunç koşulların kesinlikle farkındadırlar. Uluslararası Af Örgütü raporlarının yanı sıra, bölgedeki kobalt madenciliği ile bağlantılı iş gücü ihlalleri, insan hakları grupları ve dünyadaki medya kuruluşları tarafından geniş çapta belgelenmiştir. Bununla birlikte, büyük elektronik ve otomobil markaları tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğine tolerans göstermediklerini söylemlerinde sıkça belirtirken, insan hakları ihlallerini yeterince ele alınabilmesi için yeterli kaynak ya da zaman ayırmamış durumdadır.
Süslü sosyal sorumluluk projelerinde adlarını sıkça duyduğumuz firmaların, kendilerini var eden ve milyonlarca kişiye sattıkları ürünlerin üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan tüm insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalması hatta bu ihlalleri maliyet azaltıcı bir unsur olarak kullanması riyakarca ve vahimdir.