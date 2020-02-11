Foxconn’un iPhone üretimi yapan Zhenghzou tesisi faaliyete başladı

Apple’ın tedarikçisi olan Foxconn, iPhone için kritik parçalar üretmiş olduğu Zhenghzou‘daki tesisini yeniden devreye aldı. İş gücünün sadece %10’u geri dönüş sağlayabildi.

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Çinli yetkililer tarafından Foxconn tesislerinin açılıp açılmadığı muallakta iken, yeni bir rapor Foxconn‘un en önemli tesislerinden olan Zhenghzou‘nun üretime başladığını ortaya çıkardı.

Reuters tarafından yapılan habere göre, Foxconn Pazartesi günü Zhenghzou‘daki fabrikasında üretim yapmak için gerekli izinleri aldı.

Raporda Foxconn‘un izinleri ne zaman aldığı ya da tam vardiya çalışıp çalışmayacağı tam olarak belirtilmemekte. Net olan tek bilgi ise sadece %10 iş gücünün geri dönüş sağladığı.

Foxconn çalışanlarının bazıları Çin’in yeni yıl tatili(Ay Yılı Takvimi) sebebi ile halen izindeler. Genel olarak ise, işçilerin fabrika alanındaki kışla benzeri barakalarda yaşadığı bilinmekte. Bu bilgi ile yola çıkıldığında, %10 oranının sadece Zhengzhou’da bulunan bir vardiyadaki işçilere karşılık değil, Foxconn‘un bütün tesislerinde bulunan bütün işçilerinin oranına denk geliyor olması muhtemel.

Çinli analist Ming-Chi Kuo‘nun yapmış olduğu hesaplamalara göre korona virüsünün ve devamındaki güvenlik önlemlerinin sebebi ile gerekli olan işçi sayısından daha az kişi iş başı yapabilir görünmekte. Bu da Zhenghzou tesisi devreye alınma sırasında yaklaşık olarak %40 – %60 işçi kapasitesi ile başlayacağı anlamına gelmekte.

Ayrıca analist Kuo, benzer olarak Shenzhen tesisin de gerekli olan toplam işgücünün sadece %30 ile %50’sinin geri döneceğini düşünmekte.

Bu iki tesisten en önemli olanı şu an için tabiki de iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinin montajının yapıldığı Zhenghzou tesisi. Diğer yandan Shenzhen tesisi bu yıl sonu tanıtılacak olan iPhone 12 çalışmalarının yapılacağının düşünüldüğü tesis olarak belirtilmekte. Dolayısı ile bu ertelemelerin sebep olduğu dalgaları gelecek yıllarda da görebiliriz.