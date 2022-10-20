Apple’ın iPhone’larının en büyük montajcısı olan Foxconn, Tesla için bir gün araba yapmak istediğini ve elektrikli araç (EV) üretimini daha da ilerlettiğini söyledi.

Foxconn (resmi adıyla Hon Hai Technology Group), salı günü Model V kamyonet ve Model B spor araba olmak üzere iki elektrikli araç prototipini piyasaya sürdü. Ancak Foxconn kendi markalı arabalarını satmak istemiyor. Bunun yerine diğer otomobil üreticileri için araçlar tasarlamak ve üretmek istiyor. Şirket, bir otomobilin tasarım süresini yarıya indirebileceğini ve hizmetlerini kullanmak isteyen bir otomobil üreticisi için geliştirme maliyetini üçte bir oranında azaltabileceğini iddia ediyor.

Tayvanlı firmanın büyük emelleri var. Foxconn CEO’su ve başkanı olan Young Liu salı günü yaptığı açıklamada, şirketin 2025 yılına kadar elektrikli araç üretiminde küresel olarak %5 pazar payı hedeflediğini söyledi. Ayrıca Tesla’nın bir müşteri olmasını umduğunu söyledi. Liu, “Umarım bir gün Tesla için Tesla arabaları yapabiliriz.” dedi.

Foxconn, son iki yıldır elektrikli araç ticaretini artırıyor. Geçen yıl, şirket üç prototip araba tanıttı. Bunlardan ikisi şu anda yollarda. Model T adlı elektrikli otobüs, Tayvan’daki toplu taşıma sisteminin olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. Model C ise Tayvanlı otomobil üreticisi Yulon Motor tarafından Luxgen n7 olarak adlandırılan bir üretim aracıdır.

CEO Liu, Foxconn müşterilerinin “çok sayıda elektrikli araç” satmasını istediğini söyledi. Foxconn, işini son birkaç on yılda tüketici elektroniği üretimi ve montajı üzerine kurdu. Ancak şirket, elektrikli otomobillerin ana odak noktası olduğu yeni alanlara da yönelmeye çalışıyor.

Liu, beş konsept otomobilin Foxconn’un “güzel görünümlü ve güvenli elektrikli araçlar tasarlayıp üretebileceğini” gösterdiğini söyledi. Mevcut stratejisinin bir kısmı, birçok şirketin özellikle de geleneksel olarak otomobil alanında yer almayan firmaların pazara atladığı bir zamanda, elektrikli araç alanındaki yeteneklerini göstermektir.

Örneğin Çin’de akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve internet şirketi Baidu, toplu araç üretmek amacıyla elektrikli otomobil şirketlerini kurdu. Foxconn, büyük yatırımları kendi tasarım ve üretim girişimlerine yatırmaya gerek kalmadan elektrikli otomobil girişimleri başlatmak isteyen şirketler için bir seçenek olabilir.