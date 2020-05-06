İnceleme
Forza Street oynadık! | Cepte Forza keyfi
Microsoft’un ve Xbox’ın en sevilen oyunlarından Forza serisi Forza Street ile cebe taşınıyor.
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Android ve iOS cihazlar için yayınlanan Forza Street’e ilk bakış niteliğinde ve oyunun kalitesini görebileceğiniz bir video ile karşınızdayız.
Forza Street Android indir; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.gravity&hl=tr
Forza Street iOS indir; https://apps.apple.com/US/app/id1453783746?mt=8
İyi seyirler…
Tablet
Huawei MatePad Pro Türkiye’de satışa sunuldu!
Yaratıcılığı artıran, eğlence olanakları geliştirilmiş Huawei MatePad Pro, duru ve minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Çoklu ekran iş birliği ve Huawei APP Multiplier özellikleriyle kullanıcıya devrim niteliğinde yenilikler sunan MatePad Pro, Online Mağaza üzerinden Türkiye’de satışa sunuldu.
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Tablet pazarında yeni bir çığır açan HUAWEI MatePad Pro, gece yarısı grisi rengiyle, 4.299 TL satış fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor. 17 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek satış kampanyası kapsamında, 699 TL değerindeki Huawei M-Pencil dokunmatik kalem ve 999 TL değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye, MatePad Pro ile birlikte sadece 1’er TL’ye paket kapsamında kullanıcılara sunuluyor. Huawei Online Mağaza üzerinden sunulan bu avantajlı kampanyaya buradaki adresinden ulaşabilirsiniz.
Derin işçiliğe dayanan, duru ve minimalist tasarım
10,8 inç 16:10 ekranını çevreleyen ultra dar 4.9mm çerçevelerle dünyanın en yüksek tablet ekran-gövde oranına (yüzde 90) sahip Huawei MatePad Pro’da bulunan mikro-kavisli tasarım, rahat bir tutuş sağlarken, magnezyum alaşımlı çerçevesi tableti hafif ama dayanıklı kılıyor. Fiberglas kaplamaya sahip olan MatePad Pro en yüksek kalitede zarif bir tasarım sunuyor.
HUAWEI MatePad Pro, performans noktasında da 7nm Kirin 990 amiral gemisi yonga seti ile çok iddialı. 6 çekirdekli Mali-G76 GPU, sorunsuz bir oyun ve eğlence deneyimi için performansı ve pil ömrünü büyük ölçüde arttırıyor. 8 GB’a kadar LPDDR4X çift kanallı RAM ile donatılmış HUAWEI MatePad Pro, uygulamaları yüksek hızlarda başlatıyor. Tüm bu performans, ısı yönetimi için AI ile sinerji yaratan ve çok yüksek talepler olduğunda bile tabletin serin kalmasını sağlayan 12 katmanlı bir soğutma sistemi tarafından destekleniyor.
Çoklu Ekran işbirliği ve APP Multiplier özellikleriyle engelleri kaldırın
MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İşbirliği ve APP Multiplier özelliklerini destekliyor. MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı işbirliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı işbirliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.
İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet’te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
Kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tablet
MatePad Pro dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip. Tablet, yüksek kapasiteli 7250mAh pil ve Kirin 990 ve EMUI’ye entegre edilmiş güç tasarrufu özellikleri sayesinde mükemmel pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj için 20W güç adaptörü ile birlikte sunulan MatePad Pro, kullanıcıların tabletlerini daha hızlı şarj etmelerini sağlayan 40W Huawei SuperCharge’ı destekliyor.
Yaratıcılığı yeniden düşünün
MatePad Pro, doğal ve sezgisel bir yazma deneyimi sunmak için HUAWEI M-Pencil’ı destekleyerek cam yüzeylere yazmayı bir keyif haline getiriyor. Kullanıcılar, 4.096 basınç hassasiyeti, eğim desteği ve benzersiz bir kompozit malzemeden yapılmış uç ile HUAWEI M-Pencil’dan inanılmaz doğruluk, yanıt hızı ve hassasiyet sağlayabiliyor. Huawei M-Pencil’ı MatePad Pro’nun üzerine yerleştirmek, bluetooth eşleştirmesini ve manyetik şarjı da otomatik olarak başlatıyor.
Eğlence için tasarlandı!
MatePad Pro, 280ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS panel ile birlikte geliyor. DCI-P3 sinematik renk gamını 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranında tam olarak gösterebiliyor. QHD ekran, üstün bir eğlence deneyimi sunuyor. Huawei ClariVu ekran geliştirme teknolojisi, renk üretimini ve görüntü netliğini önemli ölçüde artırarak donanımı güçlendiriyor ve her karenin renkli ayrıntılarla keskin ve zengin olmasını sağlıyor. Ev sineması kurulumlarına benzeyen bir ses deneyimi sunan MatePad Pro, 3D stereo ses efektlerini sürmek için Histen 6.0’ı destekliyor. Harman Kardon tarafından geliştirilen yüksek genlikli dört kanallı dörtlü hoparlör, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte üretiyor.
Hayata geçirilen kampanya kapsamında tüketiciler, 4.299 TL son kullanıcı satış fiyatıyla sunulan tabletle birlikte, 999 TL değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye ve 699 TL değerindeki M-Pencil dokunmatik kaleme sadece 1’er TL ödeyerek sahip olabiliyorlar.
Aksesuar
BİM’de satılacak Jabra Elite 65T incelemesi (Piyasadan ucuz!)
Jabra Elite 65T inceleme videomuzda, 8 Mayıs’ta 499 TL’lik fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satılacak tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
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Fiyat değerlendirmesi
Bugün itibarıyla internette Jabra Elite 65T modeli 700 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. O nedenle BİM’in belirlemiş olduğu 499 TL‘lik satış fiyatının, piyasaya göre oldukça iyi bir fiyat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bu fiyata bu ürün nasıl bir deneyim sunuyor?
Jabra Elite 65T inceleme – Kutu içeriği ve tasarım
Ürünü satın aldığınızda şarj görevi de gören taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık silikonu ve microUSB kablosu çıkıyor. İlk olarak cihazın kutusundan söz edecek olursak, belki de modelle alakalı en beğenmediğimiz nokta burası oldu.
Sözünü ettiğimiz kutu, ürün üst seviye olmasına rağmen plastik olması dolayısıyla hem görünüm hem de eldeki hissiyat açısından kötü bir izlenim uyandırıyor. Ayrıca kapak mekanizmasının pek konforlu olmaması ve kulaklıkların içeride bir mıknatıs benzeri sistemle tutturulmuyor olması da gözüme çarpan detaylar.
Kulaklığın tasarımına geçtiğimizde ise Sennheiser Momentum modeline benzer olarak yuvarlak ve kulağı kapatan bir tasarım anlayışının olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın hem avantajları hem de dezavantajları var. Öncelikle avantajlı noktası pasif gürültü engellemenin iyi oluşu ve dışarıya ses kaçırmıyor olması. Kulaklıkla son ses seviyesinde müzik dinleseniz dahi yanınızdaki insan rahatsız olmuyor. Dezavantajı ise uzun süreli kullanımlarda farklı tasarımlı modellere nazaran daha rahatsız ediyor olması.
Tasarım noktasında ürünün IP55 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca üzerindeki fiziksel tuşlar sayesinde ses açma kapama, sesli asistana ulaşım, bir sonraki veya bir önceki şarkıya geçiş, çağrı kontrolleri gibi ihtiyaç duyulan tüm işlevleri kontrol edebiliyorsunuz.
Bağlantı ve Sound+ uygulaması
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan Jabra Elite 65T modelinde ayrıca iOS ve Android uygulamasında kullanabileceğiniz Sound+ uygulama desteği yer alıyor. Bu uygulama sayesinde hem ekolayzır hem de farklı pek çok özelliğe erişebiliyor olmak güzel. Uygulamanın sunduğu tüm işlevselliği videomuzda detaylıca anlattık.
Ses performansı, mikrofon ve gecikme
Öncelikle ürünün en başarılı olduğu konulardan biri mikrofon performansı. Videomuzdaki ses kaydından da görebileceğiniz gibi 4’lü mikrofon sayesinde oldukça net görüşmeler yapılabiliyor.
Ses performansına geçtiğimizde ise öncelikle yüksek sesli müzik dinlemeyi sevenler için Jabra Elite T65 modelinin oldukça tatmin edici bir noktada olduğunu belirtelim. Tam kablosuz kulaklıklar, bass konusunda genellikle pek başarılı değiller. Ancak Elite T65 bu konuda hiç fena değil. Ayrıca ekolayzır ayarı sayesinde bunu kontrol edebiliyor olmak da güzel. Genel ses performansı için 6 mm’lik sürücülerle mid, bass ve tiz seslerde oldukça dengeli bir performans sunulduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ile 5 saat, kutuyla birlikte +10 saat pil ömrü sunuluyor. Yaptığımız testlerde belirtilen bu değerlerin doğru olduğunu gördük.
Donanım
Konsola özel oyuncu monitörü: ASUS CG32UQ
Günümüzde farklı panel, çözünürlük, yenileme hızı ve gecikme süreleriyle oyuncu monitörlerini görmekteyiz. Ancak Asus CG32UQ ise Xbox One X, PlayStation 4 Pro ve yeni çıkacak konsolları isteyen oyuncularının gözdesi olacak.
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Asus CG32UQ
31,5 inç boyutunda ve 4K çözünürlüğünde olan CG32UQ, bu sayede Xbox One X ve PlayStation 4 Pro’nun 4K içeriklerini rahatlıkla geniş ekranında gösterebiliyor. HDR desteği de sunan cihazda Xbox için FreeSync desteği de yer alıyor. Bunu DCI-P3 %95 profesyonel renk gamutuna sahip DisplayHDR 600 sertifikasyonu ile sağladığını belirtelim. Ayrıca GameFast sistemi de barındıran montiör, bu sayede giriş gecikmesini 13ms’ye kadar yok denilecek kadar az seviyeye çekmeyi başarıyor. Bu da 4K TV’lere göre çok daha akıcı bir deneyim sağlıyor.
Tabii konsola özel bu sistemlerin yanı sıra G-Sync ve FreeSync desteğini AMD ve Nvidia ekran kartları ile kullanmanız da mümkün.
Halo Sync ile ekrandan taşan görüntü
Philips televizyonlarda gördüğümüz Ambilight teknolojisine benzer Halo Sync teknolojisiyle gelen Asus CG32UQ, monitörün arkasında yer alan 66 programlanabilir RGB ledler ile monitörün yer aldığı duvarda ayrı bir renk şöleni sunuyor.
Tıpkı Ambilight’ta olduğu gibi ekrandaki renkler ile eşleşerek yanan bu ledler, görüntünün ekrandan taşmasını sağlayacak Ayrıca yeni nesil birf dinamikl ekran menüsü sunan CG32UQ, özel animasyonları ve tasarımı ile bir oyun oynama edasında ayarları düzenlemenizi sağlıyor.
Harman Kardon ses ile monitör gerektirmez
Üzerinde yer alan 12 Watt değerinde iki hoparlör ile oldukça yüksek ve kaliteli ses sunabilen cihazda, 4 farklı ses modu da yer alıyor. Film, FPS, yarış ve savaş olarak geçen modlar sayesinde oynadığınız oyun ve içeriğe göre en doyurucu sesi alabilmeniz sağlanmış.
Kontolcüleri rahatlıkla şarj edin
Standın yanlarında yer alan iki USB 3.0 girişi sayesinde telefon ve kontrolcülerinizi bu noktalardan şarj edebilmek mümkün. Ayrıca eğer monitörü duvara asarsanız geride kalan standı da kulaklık standı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede hem standı saklamanız gerekmez hem de buradaki USB bağlantılarını kullanmaya devam edersiniz.
Asus CG32UQ teknik özellikleri
- 31.5″ (80.1 cm)
- VA panel
- 3840 x 2160 piksel
- 178° görüş açısı
- 5 ms GTG tepki süresi
- 400 cd/㎡ tipik, 600 cd/㎡ zirve parlaklık
- 3000 :1 kontrast oranı
- HDR-10
- 12 W x2 Stereo RMS
- 9.1 kg
- 730.4 x 430.2 x 78.2 mm
- DisplayPort 1.2, HDMI (v2.0) x3
- 3.5mm Mini-Jack
- USB 3.0 x4, 2 x Tip A port (şarj için)