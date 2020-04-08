Oyun
Forza Street, 5 Mayıs’ta Android ve iOS’a geliyor!
Microsoft’un geçtiğimiz yıl duyurusunu yaptığı PC ve Xbox kullanıcılarının favori araba yarışı ve simülatör oyunu Forza Horizon’ın mobil oyunu Forza Street, Android ve iOS işletim sistemlerine geliyor.
Microsoft Xbox tarafından yapılan duyuruya göre Forza Street, 5 Mayıs tarihinde Android ve iOS işletim sistemleri için kullanıma sunulacak. Bunlara ek olarak oyunu 5 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında oynayan tüm kullanacıların Founder’s Pack (Kurucu Paketi) adı verilen özel bir paket alacak. Bu paket dahilinde 2017 Ford GT ile birlikte oyun kredileri ve altınları bulunacak.
Microsoft’un oyun ile ilgili bir diğer duyurusu ise Xbox Live girişi ile cihazlar arası bulut kaydı özelliği ve oyunun PC versiyonunda sahip olduğunuz araçların Forza Street içinde kullanılabilmesi özelliği oldu.
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Forza Street’in PC versiyonundan oldukça farklı olduğunu da belirtelim. Oyun sırasında kullanıcılar fren yapma, hızlanma ve nitro kullanımı yapmak için ekranlarına gelen talimatları takip ederek oyunu oynayacak. Klasik bir yarış oyunu deneyimi yaşamak isteyen oyuncular oldukça hayal kırıklığına uğrayacağa benziyor.
Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden Forza Street oyununa ön kayıt yaptırmak için link’e tıklayabilirsiniz. iOS işletim sistemi için herhangi bir ön kayıt seçeneği bulunmadığını da belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
Gears 5 kısa süreliğine Steam üzerinde oynaması ücretsiz oldu!
Bugün itibariyle Gears serisinin son oyunu Gears 5, hem Windows Mağaza hem de Steam üzerinde 12 Nisan tarihine kadar oynaması ücretsiz hale geldi. Oyunun bilinen oyun süresi zamanını düşünüldüğünde, hikaye modunu bitirerek serinin son oyununu deneyimleyebilmeniz mümkün.
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Ücretsiz teklif, Xbos Live Gold ve Game Pass Ultimate üyeleriyle birlikte Steam platformu dahil olmak üzere üç ayrı şekilde elde edilebiliyor. Mart ayı sonunda oyuna eklenen Operation 3 Gridiron güncellemesi ile birlikte Multiplayer modunda da sıkı bir rekabete adım atabilirsiniz.
Gears 5, etkileyici grafikleri ve hikaye sunumuyla kullanıcılar tarafından epey beğenilmişti. Siz de dünya çapında yaygınlaşan coronavirus nedeniyle evde kaldığımız günlerde yeni oyunlar arıyorsanız Gears 5 güzel bir fırsat olarak olabilir.
Oyunu elde edebileceğiniz Steam sayfası için tıklayın.
Operation 3 Gridiron güncellemesi tanıtımı:
Sistem gereksinimleri
Minimum
İşlemci: AMD FX-6000 series / Intel i3 Skylake
Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 or RX 560 / NVIDIA GTX 760 veya GTX 1050
VRAM: 2GB
RAM: 6GB
Önerilen
İşlemci: AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake
Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 or RX 560 / GTX 970 veya GTX 1660 Ti
VRAM: 4GB
RAM: 8GB
Yüksek
İşlemci: AMD Ryzen 7 / Intel i7 Skylake
Ekran kartı: AMD Radeon VII / NVIDIA GTX 2080
VRAM: 8GB
RAM: 16GB
Dead Cells Android’e geliyor!
Bağımsız oyun dünyasının başarılı bir örneği olan Dead Cells mobil platformlara da geliyor. Yapımcı firma Motion Twin oyunun 3 Haziran tarihinde Google Play Store‘a geleceğini açıkladı.
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Dead Cells Play Store’da şu an ön kayıtta
Bağımsız oyun dünyası gelişmeye devam ediyor. Bağımsız oyun sektörünün gözde oyunlarından biri olan Dead Cells, mobil platformlara geliyor. Motion Twin‘in geliştirdiği oyun, hayranlar tarafından oldukça olumlu yorumlar almıştı. 2017 yılında piyasaya çıkan ve bağımsız oyun dünyası içerisinde sükse yapan oyun geçtiğimiz hafta IOS platformunda satışa sunulmuştu. Android kullanıcılarının merakla beklediği oyun hakkında dağıtıcı firma Playdigious müjdeli haberi Twitter üzerinden verdi. 3 Haziran tarihinde oyunun Google Play Store üzerinden çıkış yapacağını belirten firma, oyunun şu an ön kayıta açıldığını ve kayıt olanların çıkış gününde %10 indirimle oyuna sahip olabileceğini de açıkladı.
The wait is almost over!#DeadCells will make its escape to Android devices on June 3rd!
Pre-register now to get notified at the release with a special -10% launch price: https://t.co/CY6a1rpK9T#mobilegames #indiegames pic.twitter.com/YjRaeZV2Fp
— Playdigious (@Playdigious) April 7, 2020
Şu an için Google Play Store Türkiye üzerinden görülmeyen oyun yakın zaman da bizim bölgemize de eklenecektir. “Roguelike” ve “metroidvania” türlerinin birleşimi olarak karşımıza çıkan oyun, akıcı oynanışı ve ilginç hikayesi ile hep ön planda yer almıştı. Çıktığı günden bu yana aldığı ödüller ile başarısını katılayan yapım, an itibariyle PC, Xbox One, PlayStation 4 ve IOS platformları üzerinden satın alınabilir durumda. 3 Haziran tarihinde de Android kullanıcıları bu baş yapıta erişebilecekler.
Oyun
E3 2020 internet üzerinden de gerçekleşmeyecek!
Corona virüsün son kurbanı E3 2020, bildiğiniz üzere iptal olmuştu. Dijital ortamdan yapılması beklenen etkinliğin hiçbir şekilde gerçekleşmeyeceği açıklandı.
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ESA E3 2021’i düşünüyor!
Oyun dünyasının önemli etkinliklerinden biri olan E3, Corona virüsü sebebiyle, bu yıl gerçekleşemeyecek. Önemli firmaların katılımlarıyla gerçekleşen ve yıllarca oyun dünyasının yön veren etkinliklerinden olan E3‘ün gerçekleşemeyecek olması hayranları üzdü. Dünya genelinde ertelenen büyük etkinlikler kervanına katılan E3, dijital platformlar üzerinden de gerçekleşmeyecek. Etkinlik sahibi ESA, E3 2020‘yi internetten yayınlamak gibi bir plana sıcak bakmıyor. Yapılan açıklama da, E3 etkinliğinin geleceği için kolların sıvandığı ve E3 2021 için çalışmalarına başlandığı belirtildi. Aynı şekilde ESA, partnerlerine etkinliğin Haziran 2021 tarihinde gerçekleşeceğini de iletti.
Öte yandan E3 partnerlerinden biri olan IGN, etkinliğin ertelenmesi ile birlikte, Square Enix, Sega, Bandai Namco ve Devolver Digital ekipleri ile “Summer of Gaming” isimli etkinlik düzenleyecek. Haziran ayında internet üzerinden gerçekleşecek etkinliğe ilaveten 2K, Google ve Amazon gibi büyük firmaların da katılacağı iddia edildi. Corona virüs sebebiyle ne yazık ki etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Dünya geneli nüfusun büyük bir kısmının evde olduğu şu günlerde E3 2020‘nin de inernet üzerinden yayınlanmayacak olması maalesef hayranlar için üzücü bir gelişme olarak kayda geçti. Bakalım ilerleyen günlerde E3 2020 gibi ertelenen başka etkinlikler olacak mı hep birlikte göreceğiz.