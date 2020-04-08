Forza Street, 5 Mayıs’ta Android ve iOS’a geliyor!

Microsoft’un geçtiğimiz yıl duyurusunu yaptığı PC ve Xbox kullanıcılarının favori araba yarışı ve simülatör oyunu Forza Horizon’ın mobil oyunu Forza Street, Android ve iOS işletim sistemlerine geliyor.

Microsoft Xbox tarafından yapılan duyuruya göre Forza Street, 5 Mayıs tarihinde Android ve iOS işletim sistemleri için kullanıma sunulacak. Bunlara ek olarak oyunu 5 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında oynayan tüm kullanacıların Founder’s Pack (Kurucu Paketi) adı verilen özel bir paket alacak. Bu paket dahilinde 2017 Ford GT ile birlikte oyun kredileri ve altınları bulunacak.

Microsoft’un oyun ile ilgili bir diğer duyurusu ise Xbox Live girişi ile cihazlar arası bulut kaydı özelliği ve oyunun PC versiyonunda sahip olduğunuz araçların Forza Street içinde kullanılabilmesi özelliği oldu.

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Forza Street’in PC versiyonundan oldukça farklı olduğunu da belirtelim. Oyun sırasında kullanıcılar fren yapma, hızlanma ve nitro kullanımı yapmak için ekranlarına gelen talimatları takip ederek oyunu oynayacak. Klasik bir yarış oyunu deneyimi yaşamak isteyen oyuncular oldukça hayal kırıklığına uğrayacağa benziyor.

Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden Forza Street oyununa ön kayıt yaptırmak için link’e tıklayabilirsiniz. iOS işletim sistemi için herhangi bir ön kayıt seçeneği bulunmadığını da belirtelim.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!