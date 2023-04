Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan popüler bir yarış oyunu serisi olan Forza, 2005 yılında başlangıcından bu yana yarış oyunu türünün temel öğesi haline geldi. Oyun, zorlu ve sürükleyici bir deneyim sağlamak için gerçekçi fizik ve sürüş mekaniğine odaklanıyor. Çarpıcı grafikleri ve ses tasarımıyla Forza oyunları, her seviyeden oyuncu için heyecan verici ve benzersiz bir yarış deneyimi sunuyor. Forza Motorsport‘un oyuna sesli uyarılar ekleyeceği duyurulduğundan bu yana, oyuncular için daha da erişilebilir hale geldi ve görme engelli bireylerin de oyunda yarışmasına olanak sağladı.

Turn 10 Studios, görme engelli sürücüler için oyunun menülerinde gezinmelerine ve arabalarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için sesli komutlar kullanan yeni bir yardımcı teknoloji sistemi tanıttı. Oyuncular, arabalarının konumunu, yönünü, dönüşlerini ve ne zaman yavaşlamaları veya vites değiştirmeleri gerektiği gibi diğer hayati bilgileri kontrol etmek için sesli komutları kullanabilirler.

Bu yenilikçi özellik, video oyunlarını engelli oyuncular için daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeye yönelik bir adımdır. Yetenekleri ne olursa olsun tüm oyuncuların keyif alabileceği oyunlar yaratmak önemlidir.

The most accessible @ForzaMotorsport ever.

Accessibility consultant @superblindman shares how he masters hairpin turns using Blind Driving Assists: https://t.co/99wTelS8TB pic.twitter.com/6MJZo0mnQo

— Xbox (@Xbox) April 27, 2023