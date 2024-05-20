Hızlı teslimat hizmeti sunan Getir, son dönemde küçülme haberleri ile sık sık gündeme gelirken, şimdi de İngiltere’den çekilmesinin ardından Tottenham Hotspur’a olan borcu ile dikkatleri üzerine çekti. Sky News’in iddiasına göre, Getir’in 2021’de sponsorluk anlaşması yaptığı Premier Lig ekibine milyonlarca sterlin borcu var. Şirket, henüz bu iddialar hakkında bir açıklama yapmadı. Getir Tottenham Hotspur borç iddiaları gerçek mi?

Getir Tottenham Hotspur’a Milyonlarca Sterlin Borçlu Olabilir (İddia)

Getir ile Tottenham Hotspur, 2021 yılında üç yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, Tottenham Hotspur formalarında Getir’in logosu yer alıyordu. Ancak, anlaşmadan doğan yükümlülüklerin Getir tarafından yerine getirilmediği ve şirketin Tottenham Hotspur’a yaklaşık 5 milyon sterlin borçlu olduğu öne sürüldü. Bu rakam, günümüz kuruyla yaklaşık 204,5 milyon TL’ye denk geliyor.

Getir İngiltere’den çekilme kararı, finansal sıkıntılarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu durum, şirkete olan güveni de sarsmış durumda. Özellikle İngiltere’deki operasyonlarını sonlandırma kararı, Tottenham Hotspur’a olan borcun nasıl ödeneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Sky News’in haberinde, Getir’in Tottenham Hotspur’a olan borcunun detayları ve ödeme planı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Ayrıca, Getir cephesinden de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin gelecekte bu borcu nasıl ödeyeceği ve finansal durumunu nasıl düzelteceği merak konusu.

Bu gelişme, Getir’in uluslararası pazarlarda yaşadığı zorlukların bir yansıması olarak görülüyor. Şirketin büyüme stratejisindeki hızlı genişleme, finansal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sıkıntılar yaratmış olabilir. Bu durum, Getir’in diğer pazarlardaki operasyonlarını da etkileyebilir ve şirketin global stratejisinde değişikliklere yol açabilir. Zaten şirket Türkiye dışındaki bütün pazarlardan çekildiğini açıklamıştı. Bu gelişme Fresh Direct ve BiTaksi gibi Getir’in sahip olduğu şirketleri etkileyecek mi göreceğiz.

Tottenham Hotspur cephesinden de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, Premier Lig gibi yüksek profilli bir organizasyonda böyle bir borç meselesi, kulüp yönetiminin ve taraftarlarının dikkatinden kaçmayacaktır. Kulübün bu borçla ilgili nasıl bir yol izleyeceği ve Getir ile olan sponsorluk anlaşmasının geleceği merakla bekleniyor.

Getir’in İngiltere’den çekilme kararının ardından ortaya çıkan bu borç iddiası, şirketin finansal durumu hakkında ciddi soru işaretleri doğurdu. Şirketin Tottenham Hotspur’a olan borcunu nasıl ödeyeceği ve bu durumun Getir’in uluslararası itibarına nasıl yansıyacağı zamanla netlik kazanacak.

İlerleyen günlerde Getir’den veya Tottenham Hotspur’dan resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu açıklamalar, borcun nasıl ödeneceği ve Getir’in gelecekteki planları hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip.

Son olarak, bütün bu bilgilerin şimdilik sadece söylenti düzeyinde olduğunu belirtelim. Bu iddialar henüz iki taraf tarafından da doğrulanmadı. Ancak Getir Avrupa’dan çekiliyor gibi haberler de daha önce ilk olarak Sky News cephesi tarafından ortaya atılmıştı. Bu nedenle kaynakların sağlam olduğu söylenebilir. Ancak kesin bir açıklama gelmediğinin altını bir kez daha çizelim.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iddialar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!