Instagram ekran görüntüsü bildirimi ne zaman gelir sorusu çok sık merak ediliyor. Herkes birilerini stalklamış ve daha önce bazı paylaşımların ekran görüntüsünü almıştır. Peki Instagram ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi? Instagram bildirim gitmeden ss alma nasıl yapılır? Instagram ekran görüntüsü hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Instagram Hangi Durumlarda Ekran Görüntüsü Bildirimi Gönderiyor? Instagram Ekran Görüntüsü Alındığı Nasıl Anlaşılır?

Instagram ne zaman ekran görüntüsü bildirimi gönderiyor sorusu çok sık soruluyor. Instagram ekran görüntüsü aldığınızda bildirim gönderip göndermediğini ve hangi koşullarda gönderdiğini merak ediyor olabilirsiniz. Instagram’da ekran görüntüsü alırken bilmeniz gereken her şeyi açıklayacağız.

Birçok sosyal medya uygulaması, bir konuşmanın ekran görüntüsünü aldığınızda bunu karşı tarafa bildirmez. Bazı uygulamalarda da güvenliği korumak için tek gönderimlik mesajlar, ekran görüntüsü alınca bildirim gönderme gibi özellikler bulunuyor. Snapchat bu özelliğe önem veren uygulamalar arasında. Instagram bazı durumlarda ekran görüntüsü bildirimi gönderen diğer uygulamalar arasında yer alıyor.

Instagram’da birinin ekran görüntüsü aldığınızı anlayıp anlayamayacağını merak ediyorsanız, kısa cevap hayır. İnsanlar, onlarla olan doğrudan mesajlarınızın, Instagram Hikayelerinin, Reels’lerin veya profil bilgilerinin ekran görüntüsünü aldığınızı anlayamazlar. Yalnızca Vanish yani kaybolma modunda ekran görüntüsü alırsanız bir bildirim alırlar.

Instagram’da gizliliğinizi korumak için kullanabileceğiniz kaybolma modu ya da Vanish modu adı verilen bir özellik de bulunuyor. Vanish modunun amacı, gönderilen mesajların, emojilerin, fotoğrafların ve çıkartmaların konuşma sona erdiğinde kaybolacağı özel bir iletişim ortamı sağlamak. Ancak, Vanish modundayken de Instagram ekran görüntüsü alırsanız, karşı tarafa bildirim gönderilecektir.

Instagram Kaybolma Modu Nasıl Açılır/Kapatılır?

Bu özellik, alıcı onları açtıktan hemen sonra kaybolan özel mesajlar, videolar ve resimler göndermenize olanak tanır. Kaybolma modunu etkinleştirmek için konuşma ekranının altından yukarı kaydırmanız yeterlidir. Diğer kişi bu modu etkinleştirdiğinde, mesajları kaydedemez, yer imlerine ekleyemez veya sohbetleri diğer platformlarla paylaşamaz.

Ekran görüntüsü alındığında, “Ekran görüntüsü aldınız” şeklinde bir satır içi mesaj görünür. Birisi ekran görüntüsü aldığında, “[kullanıcı adı] ekran görüntüsü aldı” şeklinde bir bildirim belirir. Kaybolan bir fotoğrafın ekran görüntüsü alındığında ise yanında noktalı bir daire belirir ve her iki taraf da bunu görebilir.

Instagram’ın web uygulaması Vanish modunu desteklemez, bu nedenle web tarayıcısı üzerinden erişim sağlarsanız kaybolan mesajları göremezsiniz.

Instagram Ekran Görüntüsü Engelleme Var mı?

Instagram ekran görüntüsü engellemek için bir yol sunmuyor. Dolayısıyla, uygulama üzerinde istediğiniz zaman ekran görüntüsü alabilirsiniz, ancak başkalarının da aynı şeyi yapabileceğini unutmamanız gerekiyor. Hassas içerikler paylaşıyorsanız, paylaşmadan önce iyice düşünmelisiniz.

Doğrudan mesajlar aracılığıyla yapılan konuşmalarda, gönderiyi düzenlemek için 15 dakikaya kadar süreniz var. Ancak birisinin düzenlenmemiş versiyonu ele geçirmediğinden emin olmanın bir garantisi yok.

Birinin sizi tehdit veya taciz ettiği durumlarda, onların haberi olmadan kanıt toplamak için Uçak modunu kullanabilirsiniz. Uçak modu, cihazınızın internet bağlantısını keserek Instagram ekran görüntüsü bildirimini engeller.

Instagram Bildirim Gitmeden SS Alma Yöntemleri

Instagram bildirim gitmeden ss alma nasıl yapılır? sorusu da çok sık soruluyor. Bunun için bazı yöntemler var. Karşı tarafa bildirim gitmeden ekran görüntüsü alma için bazı farklı yöntemler var. İşte Instagram bildirim gitmeden ss alma yöntemleri:

Android Cihazlarda Ekran Kaydı: Dahili kaydedici ile Android cihazınızın ekranındaki her şeyi videoya kaydedebilirsiniz. Bunun için bildirim panelini açıp Uçak modunu etkinleştirin, Instagram uygulamasını açın ve ekran görüntüsünü alın. İnternete yeniden bağlanmadan önce uygulamayı düzgün bir şekilde kapatın.

iPhone veya iPad’de Ekran Görüntüsü Alma: Kontrol Merkezi’ni açarak Uçak modunu etkinleştirin, Instagram uygulamasını açın ve ekran görüntüsü alın. Bu yöntemle karşı tarafa bildirim gönderilmeyecektir.

Kontrol Merkezi’ni açarak Uçak modunu etkinleştirin, Instagram uygulamasını açın ve ekran görüntüsü alın. Bu yöntemle karşı tarafa bildirim gönderilmeyecektir. Başka Bir Cihaz Kullanarak Fotoğraf Çekme: Vanish modundaki konuşmaları yakalamak için farklı bir cihazın kamerasını kullanabilirsiniz. Bu yöntemle Instagram, karşı tarafa bildirim göndermez.

Sonuç

Sonuç olarak, Instagram’da ekran görüntüsü alırken dikkatli olmalısınız. Vanish modunda ekran görüntüsü aldığınızda karşı tarafa bildirim gönderileceğini unutmamalısınız. Ancak, Instagram bildirim gitmeden ss alma için uçak modunu veya başka bir cihazla fotoğraf çekme gibi göntemleri kullanabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin de bildiğiniz yöntemler var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!