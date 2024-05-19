ABD merkezli teknoloji devi Apple, uygulama mağazası App Store ile ilgili yeni istatistikler paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye ile ilgili dikkat çekici detaylar yer aldı. Hükümetin talebi üzerine iki uygulamanın App Store’dan kaldırıldığı ortaya çıktı. İşte App Store Türkiye istatistikleri.

Apple App Store İstatistikleri Yayınlandı: İşte Türkiye’de Hükümet Talebi Kaldırılan Uygulamalar

Apple’ın açıklamalarına göre App Store, 2023 yılının sonu itibarıyla 1.870.119 uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca ise 6.892.500 uygulama incelemeye alındı. Bu başvurulardan 1.763.812’si geri dönüşsüz olarak reddedildi. Apple’ın yönergelerine uygun hale getirilip daha sonra yayınlanan uygulamaların sayısı ise 277.923 olarak kaydedildi. Ayrıca, App Store koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 116.117 uygulama mağazadan kaldırıldı.

Apple, 2023 yılı boyunca toplamda 18.628 kez uygulama kaldırma talebi aldığını açıkladı. Bu taleplerin 809’u Türkiye’den geldi. Apple, 1.462 talep için işlem yapıldığını ve Türk hükümetinin talebi üzerine iki uygulamanın App Store’dan kaldırıldığını belirtti. Ancak, kaldırılan bu uygulamaların hangileri olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Yani kaldırılan uygulamalar hakkında bir bilgimiz yok. Bu uygulamalar sahte devlet uygulamaları olabilir, ancak bu aşamada spekülasyondan öteye gidemiyoruz.

Apple’a göre uygulama mağazasının haftalık kullanıcı sayısı 734.673.588. Bu kullanıcılar, haftalık olarak 787.999.950 kez uygulama indiriyorlar. Kullanıcılarını korumak için çaba sarf ettiğini belirten Apple, uyguladığı engelleme politikaları sayesinde 1 milyar 838 milyon 127 bin 451 dolar değerinde dolandırıcılık girişimini engellediğini açıkladı. Kullanıcıların bazı uygulamalarda uygulama içi satın alım yapması veya vadettiğinden farklı şeyler sunduğunu söyleyen uygulamaların satın alınması engellenerek kullanıcıların dolandırılmasının önüne geçiliyor.

Apple’ın paylaştığı bu istatistikler, şirketin uygulama mağazasını güvenli ve kullanıcı dostu bir platform olarak tutma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Kullanıcı güvenliğini ön planda tutan Apple, sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı sıkı önlemler alarak, kullanıcılarını korumaya devam ediyor. Türkiye’den gelen uygulama kaldırma talepleri ve bu taleplerin sonuçları, yerel düzenleyici kurumların dijital platformlara olan ilgisini ve etkisini de gözler önüne seriyor.

App Store, dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcıya hizmet veren dev bir platform. Apple’ın bu platformu güvenli ve etkili bir şekilde yönetmesi, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve Apple ekosistemini korumak için hayati önem taşıyor. Şirketin paylaştığı veriler, bu hedeflere ulaşmak için ne kadar titizlikle çalıştığını gösteriyor.

Apple’ın yaptığı bu açıklama, kullanıcılar ve geliştiriciler için önemli bilgiler içeriyor. Geliştiriciler, uygulamalarının App Store’da yer alabilmesi için Apple’ın sıkı yönergelerine uymak zorundalar. Bu da kullanıcıların kaliteli ve güvenli uygulamalara erişmesini sağlıyor. Kullanıcılar ise App Store’un sağladığı güvenlik önlemleri sayesinde, indirdikleri uygulamaların güvenilir olduğundan emin olabiliyorlar.

Sonuç olarak, Apple’ın uygulama mağazası ile ilgili paylaştığı bu veriler, dijital dünyanın ne kadar dinamik ve karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye’den kaldırılan uygulamalar, yerel düzenleyici kurumların dijital platformlar üzerindeki etkisini gösterirken, Apple’ın küresel ölçekte kullanıcılarını koruma konusundaki kararlılığını da vurguluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple App Store politikalarını daha da sıkılaştırmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın