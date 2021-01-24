Fortnite Terminatör ve Sarah Conor’ı oyuna resmen ekledi!

Markaların yaptıkları ve hatalarını konuştuğumuz yeni serimiz #NesiniSevmiyorsunuz un ilk konuğu Xiaomi oldu. Bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

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#NesiniSevmiyorsunuz serisine Xiaomi ile başladık. Xiaomi, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Birçok kullanıcıya sahip olmasının yanında kimileri bağlılık derecesinde severken kimileri ise hatalar ve sorunlarının çok olması sebebiyle nefret eder derece sevmiyor. Biz de bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz diye sorduk ve gösterdiğiniz yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmak istemedik.

Sizlerden gelen cevaplardan bazıları;

-Hiç küçük telefonları yok, kaba.

-Ülkeye gelince pahalanması.

-Model isimlendirmesini güzel yapamaması, tüm model isimlerinin birbirine benzemesi.

-Eski f/p özelliğinin kalmadığını düşünüyorum.

-Kamera yazılımının tüm yapay zeka efektlerini kapatmamıza rağmen aşırı soft fotoğraflar çekmesi

-Kitlesi

-Teknik servisin kalitesi.

-Fazla alternatif oluşu. Poco X3 nfc alayım dedim aynı segmentte yakın fiyatta bir sürü cihaz var çok arada kaldım.

-Kesinlikle reklam çok iğrenç bir durum. Para verip telefon alıyoruz ama her uygulamamızda reklam çıkıyor. Bence bu çok hoş olmuyor. Buna ivedi çözüm üretmelisiniz.

-Telefon fiyatları çok çabuk düşüyor ve ikinci el piyasada zarar ediyorsun.

-Samsung’un yaptığı gibi gereksiz bir sürü model çıkarması ve bu yüzden güncelleme konusunda var olan modellerine yeterince odaklanamaması.

-Çok sattıkları için fiyat artırımı.

-Çok fazla yazılım hatası var bir de mi 10 amiral gemisi olmasına rağmen onu bir kenara attılar. 6bin TL’ye mi 10t var yani bence amiral gemisi o markanın en iyi telefonu olması lazım.

Artık her hafta sizin belirleyeceğiniz bir markayı yorumlayacağımız yeni serimiz #NesiniSevmiyorsunuz sizin desteklerinizle devam edecek.

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