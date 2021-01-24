Genel
Fortnite Terminatör ve Sarah Conor’ı oyuna resmen ekledi!
Fortnite Terminatör ve Sarah Conor’ı resmen duyurdu. Oyuncular efsanevi oyundan iki yeni karakteri oyun içinde kullanabilecek.
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Fortnite evrenine iki efsanevi karakter daha eklendi!
Oyun dünyasının önemli markalarından biri olan Fortnite, oyuncularına yenilikler sunmaya devam ediyor. Türünün başarılı örneklerinden biri olan Epic Games yapımı oyun, oyunculara her geçen gün yeni karakterlerin müjdesini vermeye devam ediyor. Futbol dünyasından çizgi roman dünyasına birçok karakterin eklendiği oyuna, efsanevi film serisi olan Terminatör’den iki yeni karakter daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Predator karakterini oyunculara sunan sevilen oyun, Terminatör film serisinden T-800 ve Sarah Conor karakterlerini oyuncularla buluşturdu.
Xbox‘ın resmi YouTube kanalından yayınlanan bir fragmanla duyurulan karakterler, oyuncuların oyun içi kullanabileceği kozmetik ürün kategorisinde bizleri karşılıyor. Evrene süper kahramanları hatta futbolcuları ve futbol takımlarını dahi ekleyen Epic Games, bu sayede daha fazla oyuncuya ulaşmaya hazırlanıyor. Sadece karakterleri eklemeyen oyun, filmlerde gördüğümüz ekipmanları da oyuncular ile buluşturmaya hazırlanıyor. Terminatör film serisi ile alakalı bir özel etkinlik olup olmayacağı henüz bilinmezken, görünüşe göre Epic Games bu özel lisansları almaya devam edecek gibi duruyor. Bakalım Terminatör hayranları Epic Games’in umduğu ilgiyi oyuna verecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Vivo X51 5G modelinin DxOMark puanı belli oldu
Vivo X51 5G modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Vivo X51, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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Vivo X51 modeli; 6,56 inç FHD+ 90 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci, 33W hızlı şarj destekli 4.315 mAh pil, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Ön kamerası 32 megapiksel olan telefonun arkasında ise 48 megapiksel ana + 13 megapiksel optik zoom + 8 megapiksel periscope telefoto lens ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameraları yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Vivo X51 5G modeli; fotoğraf alanında 117, zoomda 67 ve video kısmında ise 102 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 114 puan olarak belirlendi.
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Vivo X51 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ (2,376 x 1,080 piksel) çözünürlük, 90 Hz AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- Batarya: 4,315 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)
- Bağlantı: Wi-Fi 2.4G, 5G Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, OTG, NFC
- Boyutlar: 158.46 mm x 72.80 mm x 8.04 mm
- Ağırlık: 181,5 gram
- Fiyat: 8.999 TL
Vivo X51 5G modelinin genel olarak doğru pozlama yaptığını, ultra geniş açısı, gece çekimi performansları ve doğru cilt tonları yakalaması telefonun güzel ve güçlü yönleri olduğunu söylendi. Ancak telefonun dinamik aralık ve beyaz dengesindeki renk tonları iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirtildi.
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Genel
#NesiniSevmiyorsunuz? | Xiaomi
Markaların yaptıkları ve hatalarını konuştuğumuz yeni serimiz #NesiniSevmiyorsunuz un ilk konuğu Xiaomi oldu. Bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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#NesiniSevmiyorsunuz serisine Xiaomi ile başladık. Xiaomi, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Birçok kullanıcıya sahip olmasının yanında kimileri bağlılık derecesinde severken kimileri ise hatalar ve sorunlarının çok olması sebebiyle nefret eder derece sevmiyor. Biz de bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz diye sorduk ve gösterdiğiniz yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmak istemedik.
Sizlerden gelen cevaplardan bazıları;
-Hiç küçük telefonları yok, kaba.
-Ülkeye gelince pahalanması.
-Model isimlendirmesini güzel yapamaması, tüm model isimlerinin birbirine benzemesi.
-Eski f/p özelliğinin kalmadığını düşünüyorum.
-Kamera yazılımının tüm yapay zeka efektlerini kapatmamıza rağmen aşırı soft fotoğraflar çekmesi
-Kitlesi
-Teknik servisin kalitesi.
-Fazla alternatif oluşu. Poco X3 nfc alayım dedim aynı segmentte yakın fiyatta bir sürü cihaz var çok arada kaldım.
-Kesinlikle reklam çok iğrenç bir durum. Para verip telefon alıyoruz ama her uygulamamızda reklam çıkıyor. Bence bu çok hoş olmuyor. Buna ivedi çözüm üretmelisiniz.
-Telefon fiyatları çok çabuk düşüyor ve ikinci el piyasada zarar ediyorsun.
-Samsung’un yaptığı gibi gereksiz bir sürü model çıkarması ve bu yüzden güncelleme konusunda var olan modellerine yeterince odaklanamaması.
-Çok sattıkları için fiyat artırımı.
-Çok fazla yazılım hatası var bir de mi 10 amiral gemisi olmasına rağmen onu bir kenara attılar. 6bin TL’ye mi 10t var yani bence amiral gemisi o markanın en iyi telefonu olması lazım.
Artık her hafta sizin belirleyeceğiniz bir markayı yorumlayacağımız yeni serimiz #NesiniSevmiyorsunuz sizin desteklerinizle devam edecek.
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Genel
PlayStation 5 satışları, Xbox Series X’i katladı
Dünya genelinde 2020 yılına ait PlayStation 5 ve Xbox Series X satışlarını gösteren yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre Sony, Xbox satışlarını ikiye katlarken bazı büyük pazarlarda hala geride kalmaktan kurtulamadı.
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Sony, çok fazla beklenti ve gecikmenin ardından nihayet geçtiğimiz yılın kasım ayında yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5’i satmaya başladı. PS5, Microsoft’un sunduğu Xbox Series X ve Series S oyun konsollarıyla birlikte aynı zamanda piyasaya sürüldü.
Birçok farklı analist, Microsoft’un yeni konsolunun Sony’nin PlayStation 5’inin önüne geçeceğini tahmin etse de yayınlanan yeni bir rapor, durumun tam olarak öyle olmadığını gösteriyor.
GamingSmart isimli analiz firması tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Sony, 2020 yılında Microsoft’un Xbox Series X modeline kıyasla iki kat fazla PlayStation 5 sattı. Teknoloji devi, PlayStation 5 modelinden 4,48 milyon adetten fazla satarak pazarın %65,05‘ini ele geçirmiş oldu. Microsoft ise Xbox konsol satışları söz konusu olduğunda 2,4 milyon adet satışla pazar payının %34,94‘ünü elinde bulunduruyor.
Raporda yer alan bir diğer ayrıntı ise Sony PlayStation 5 konsolu ile firmanın analiz ettiği 167 ülkenin neredeyse tamamında lider pozisyonuna sahip. Bunların arasında Microsoft yalnızca 12 bölgede liderlik etti. Microsoft’un liderlik ettiği ülkeler arasında ABD ve Çin gibi iki büyük pazar bulunuyor.
Söz konusu yayınlanan raporda Tükriye’de hangi konsolun daha çok tercih edildiği de belirtiliyor. Rapora göre PlayStation 5 Türkiye’de %85,30‘lik bir pazar payına sahipken, oyuncuların yalnızca %14,69‘luk kısmının Xbox konsolları tercih ettiğini görebiliyoruz.
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