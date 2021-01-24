Intel Alder Lake işlemcileri Eylül ayı gibi erken gelebilir

Intel firmasından gelen onaya göre masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara gelen Alder Lake işlemcileri 2021 yılının ikinci çeyreğinde kullanıcıyla buluşacak. Bunun hakkındaki bir sızıntıda ise çıkışın Eylül ayında olacağından bahsediliyor.

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VideoCardz tarafından tespit edildiğine göre bu bilgi, sızıntılarıyla ünlü Twiiter kullanıcısı Uniko’s Hardware hesabından geliyor. Paylaşımda iddia edilene göre 600 serisi ana kartlar ve on ikinci nesil Alder Lake CPU (işlemci) çipleri Rocket Lake işlemcilerinden tam altı ay sonra gelecek. Rocket Lake’in Mart’ta geleceğinin söylendiğini düşünürsek Alder Lake için Eylül civarı tahmini bir tarihten bahsedebiliriz.

Intel firması üretilen işlemci nesilleri arasında genellikle bir sene gibi bir zaman dilimine yer verir. Altı ay gibi bir zamanın oldukça az olmasından dolayı bu sızıntı hakkında normalden daha şüpheli yaklaşılması gerek. Ancak eğer bilgi doğruysa; Rocket Lake işlemcilerinin çıktıktan bu kadar kısa bir süre sonra eski nesil haline gelecekleri garip bir durum oluşabilir. Ki Eylül ayı doğru olmasa bile dediğimiz gibi Alder Lake işlemcilerinin 2021 yılında geleceği doğrulanmış durumda. Çipler son aylarda bile gelse iki nesil arası oluşan zamanın hala oldukça az olacağını söyleyebiliriz.

Bu bilgilerin tabii ki Intel firmasının çizdiği planda bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olduklarını hatırlatalım. Çünkü gelişim süreçlerinde öngörülemeyen bazı durumların oluşması ve bazı erteleme durumlarının ortaya çıkması mümkün olabiliyor.

Intel Alder Lake işlemcileri ARM benzeri bir teknoloji kullanacak

Alder Lake işlemcilerinden biraz bahsedecek olursak; daha önce de bahsettiğimiz gibi bu işlemcilerde ARM çiplerindeki big.LITTLE teknolojisindeki gibi normal ve düşük güçlü çekirdekler kullanılacağı biliniyor. Düşük güçlü olan çekirdeklerin de daha verimli çalışabilip sistem boşta veya az yükteyken devreye girmeleri sağlanıyor. Dolayısıyla özellikle de laptoplar için konuşacak olursak pil ömründe bazı iyileştirmeler gözlemlenebilecek gibi duruyor. Masaüstü cihazları için ise bu işlemcilerin avantajlarının neler olduğu hakkında AMD firmasının da zaman zaman Intel açısından sorguladığı belirsizlik sürüyor.