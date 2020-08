Fortnite geliştiricileri, Google ve Apple’a dava açıyor

Fortnite ile birlikte çoğu oyunu bünyesinde barındıran Epic Games, oyunu mağazalardan kaldıran Apple ve Google’a karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Oyun sektörünün önemli firmalarından Epic Games, bugün şok üstüne şok yaşadı. Fortnite içine eklediği kendi ödeme sistemi nedeniyle, Apple ve Google kanadından art arda gelen uygulama mağazalarından kaldırma kararlarını haberlerimizde aktarmıştık. Firma, şimdi ise bu şirketlere karşı yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Aslında tartışmaların derinine indiğimizde, Google ve Apple’ın oyundaki her satın alma başına %30’luk komisyon almasının bu olaylara sebep olduğunu görüyoruz. Zira Epic Games, bu %30’luk komisyonu ödemek istemediğinden dolayı kendi ödeme seçeneğini Fortnite oyuncularına sunmuştu. Beraberinde oyun, zincirleme olarak App Store ve Play Store’dan, kural ihlali sebebiyle kaldırıldı. Şirket, buna benzer ödeme politikaları nedeniyle Google ve Apple’ın pazardaki tekelliklerini kötüye kullandığını iddia ediyor.

Epic Games’in şikayetine göre Google, Play Store’da geliştiricilere yönelik getirdiği ödeme kısıtlamalarından dolayı Sherman Anti-Trost Yasası‘nı ve Kaliforniya Cartwright Yasası‘nı ihlal ediyor. Aynı zamanda firma; Google’ın ilk kurulduğu zamanlar Don’t Be Evil (Kötü Olma) prensibiyle yola çıktığını, ancak günümüzde bu prensibinden uzaklaştığını da hatırlatarak, tekelliğini birçok pazarda rakiplerine, müşterilerine ve kullanıcılara kötülük yapmak için kullandığını söyledi.

Bunun yanı sıra Epic Games, benzer bir suçlamayı Apple’a da yapıyor. Firmaya göre Apple, uygulamanın telefonlara dağıtımı ve uygulama içindeki ödeme sistemleri noktasındaki tekelliğini, rakiplerinin aleyhine kullanıyor. Ayrıca Fortnite kendi Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, 1984 yılındaki Macintosh reklamı üzerinden ironik bir dille Apple’ı kötü adam olarak lanse etti.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.

Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020