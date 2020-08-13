Oyun
Fortnite, #FreeFortnite etiketiyle Apple’a tepki gösteriyor
Fortnite, Apple’ın bugün aldığı mağazadan kaldırma kararına karşı sosyal medyada tepki göstermeye başladı.
İlginizi çekebilir: Apple, Fortnite’ı App Store’dan kaldırdı
Fortnite, sosyal medyada #FreeFortnite akımı başlattı
Apple’ın App Store satın alma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı mağazasından kaldırma kararına şirket kanadından oldukça sert tepkiler geliyor.
Epic Games tarafından geliştirilen popüler battle royale oyunu Fortnite, şu an tüm resmi sosyal medya platformlarında adeta bir akım başlatmış durumda. Karara karşı dava açtıklarını da belirten şirket, #FreeFortnite etiketiyle; Instagram, Twitter, Facebook ve Twitch de dahil bütün platformlarda Apple’ın kararına tepki gösteriyor.
Ayrıca Fortnite ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada; “Tüm oyuncular ödeme seçeneklerinde %20 indirime sahip olmalıdır ancak Apple, sizin önünüzdeki ödeme seçeneklerini sınırlıyor. #FreeFortnite etiketiyle sosyal medyada mücadelemize katılın.” çağrısında bulundu.
Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020
Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK
Ne olmuştu?
Epic Games, Fortnite içindeki para birimi olan V-Bucks’ı önceden sadece App Store üzerinden satıyordu. Ancak son aldığı kararla birlikte bu para birimini doğrudan oyunun kendi içinden, 2 dolar daha ucuza satmaya başlamıştı. Ancak bu durum Apple’ı rahatsız etmiş olacak ki, satın alma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı hemen App Store’dan kaldırma kararı almıştı.
Anlaşılan Epic Games, Apple’ın hem bir geliştirici olarak kendilerine, hem de kullanıcılara yönelik kısıtlamalarından oldukça şikayetçi. Önümüzdeki günlerde Epic ile Apple arasındaki gerilimin hangi boyutlara ulaşacağı belli değil ancak kriz, uzun vadede çözüme kavuşturulamayacak gibi görünüyor.
Apple
Fortnite, App Store’dan kaldırıldı
İlginizi çekebilir: Facebook Lite iOS uygulaması kapatıldı
Apple, Fortnite’ı mağazadan kaldırdı
Popüler mobil battle royale oyunu Fortnite, satın alma yönergelerini ihlal ettiği gerekçesiyle App Store’dan kaldırıldı. Apple’ın bu kararı almasının altında yatan sebebin ise, oyunun kullanıcılara sunduğu yeni ödeme seçeneği olduğu ifade ediliyor.
Bilindiği üzere geliştirici firma Epic Games, oyunun para birimi olan V-Bucks’ı artık doğrudan Fortnite’ın kendi içerisinden satma kararı almıştı. Ancak Epic Games’in oyunda sattığı fiyat, App Store içinde satılan V-Bucks fiyatına göre daha ucuz olduğu için Apple bunu kural ihlali olarak nitelendirdi ve sonuç olarak oyunu mağazadan kaldırdı.
Epic Games, V-Bucks para birimini App Store’da $9,99; Fortnite içinde ise $7.99 fiyatla satıyor. Fiyatlar arasındaki bu çakışma ise anlaşılan Apple’ın hoşuna hiç gitmemiş. Aslında Epic, aynı ödeme sistemini Android’de de kullanıma sunmuştu ancak Google’ın bu noktada olumsuz bir tutumu şu ana kadar olmadı.
Apple sözcüsü, kararla alakalı The Verge sitesine yaptığı açıklamada; “Epic, uygulamasında Apple tarafından incelenmeyen veya onaylanmayan bir özelliği hayata geçirerek, dijital hizmetler satan her geliştirici için geçerli olan uygulama içi ödemelerle ilgili App Store yönergelerini ihlal etti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Apple, krizi çözmek için Epic ile anlaşmaya hazır olduklarını ancak şirkete bu noktada herhangi bir taviz vermeyeceklerini de vurguladı.
Fortnite karara tepki gösterdi
Fortnite, Apple’ın kararına tepki amacıyla tüm resmi yayın kanallarında #FreeFortnite etiketiyle yayınlar yapmaya başladı. Örneğin Twitch hesabında açtığı yayında, App Store’dan kaldırılmasına tepki olarak ekranda çeşitli bilgilerin yer aldığı görülüyor.
Aynı zamanda şirket Instagram hesabında da #FreeFortnite etiketiyle paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
An itibariyle telefonunda Fortnite yüklü olan iPhone kullanıcıları hala oyuna girmeye devam edebiliyorlar. Ancak yeni yüklemek isteyenler ise, kriz çözülene kadar Fortnite’ı App Store’da bulamayacak.
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-8 (Bir günlük fırsatı kaçırmayın)
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor. Son olarak Remnant: From the Ashes’in Steam üzerinde toplam 120 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu ve The Alto Collection’ın da oyun dünyasına yeni adım attığını belirtelim.
Remnant: From the Ashes
Dünya, başka bir boyuttan gelen antik bir kötülük tarafından kaosa sürüklendi. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak tek başına veya hayatta kalan diğer iki kişiyle birlikte ölümcül düşmanlarla yüzleşecek ve kaybedilenleri geri almaya çalışacaksın.
The Alto Collection
Uçsuz bucaksız çöllerden Alpler’deki yamaçlara iki harika yolculuk seni bekliyor. Gideceğin yeri seç ve Alto ve arkadaşları ile heyecan dolu bir snowboard veya sandboard macerasına başla.
İlginizi çekebilir: Xbox Series X, Kasım ayında piyasaya sürülecek
Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Remnant: From the Ashes ve buradan The Alto Collection için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 20 Ağustos 18:00.
Bir günlük fırsatı kaçırmayın!
Bugün çıkış yapan A Total War Saga: TROY adlı yapım ise sadece bir günlüğüne ücretsiz olarak sunuluyor. Yapım 14 Ağustos Türkiye saati ile 16:00’a kadar ücretsiz olarak dağıtılıyor. Fırsatı kaçırmanız halinde oyuna ücretsiz olarak sahip olma avantajının tekrarlanması çok zor görünüyor. Ayrıca yapımın 215 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olduğunu da ekleyelim.
A Total War Saga: TROY
Homeros’un romantizm ve savaş konulu İlyada destanından ilham alan A Total War Saga: TROY, Truva Savaşı’nın tarihi dönüm noktalarına odaklanarak daha önce hiç olmadığı gibi canlandırıyor.
Nasıl elde edilir?
Yapıma ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan A Total War Saga: TROY için ayrılan bağlantıya giderek “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 14 Ağustos 16:00 (sadece bir gün)
Haber
Xbox Series X, Kasım ayında piyasaya sürülecek
Firmanın tam bir tarih vermemesine rağmen, Kasım ayının ilk haftasında bir Xbox Series X lansmanı olacağı ve bu lansman ile beraber konsolun piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ancak yoğun pandemi sebebiyle bu tarih daha da ileriye ertelenebilir. Microsoft tarafından paylaşılan bir diğer detaya göre de, Halo Infinite’in 2021 yılına ertelendiği açıklandı. Bu habere göre, Xbox Series X AAA adı verilen konsol çıkış oyunu Halo Infinite ile beraber çıkış yapamayacak.
İlginizi çekebilir: DualShock 4, PlayStation 5 özel oyunlarında kullanılamayacak!
Halo ile ilgili duyurunun ardından, Series X için optimize edilecek oyunlar için de açıklama yapan firma, 50’den fazla yeni oyunun konsol için geleceğini ayrıca 40’tan fazla oyunun da Xbox Games Pass içerisinde yer alacağını duyurdu. Mevcut optimizasyonlar 120 FPS desteği, DirectX ışın izleme teknolojisi ve daha hızlı yükleme ekranları gibi detayları içerecek. Yani Xbox, Xbox 360 ve Xbox One’daki geriye dönük uyumluluğa sahip oyunlar, Kasım ayında piyasaya çıktığında Xbox Series X’te de çalışacak. Ek olarak fiyatı konusunda herhangi bir detay belirtilmeyen konsolun ön siparişlere ne zaman açılacağı bilinmiyor.