Fortnite, Google Play Store’dan da kaldırıldı

Fortnite, şu sıralar oldukça zor zamanlar geçiriyor. Apple’ın ardından şimdi de Google, oyunu Play Store’dan kaldırdı.

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Her şey, Fortnite’ın bugünden itibaren oyun içinde kendi ödeme yöntemini kullanmasıyla başladı. Geliştirici firma Epic Games, oyunun kendi para birimi olan V-Bucks’ı önceden uygulama mağazaları üzerinden satıyordu; ancak bugünden itibaren daha ucuz bir şekilde doğrudan oyun içinden satma kararı almıştı.

Fortnite, bir darbe de Google’dan yedi

Epic Games’in bu kararına karşın, Apple’ın ardından bir darbe de Google’dan geldi. Google, Play Store kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı mağazadan kaldırdı.

The Verge sitesine verdiği demeçte şirket yetkilileri, uygulama içi satın alma özelliği olan bir oyunun Google Play alt yapısını kullanması gerektiğini vurguladı. Google yetkilileri, açıklamasının devamında; “Oyun geliştiricileri için, geliştiricilere karşı adil olan ve mağazayı güvenli kılan tutarlı politikalarımız var. Fortnite, politikalarımızı ihlal ettiği için onu artık Play’de sunamıyoruz. Ancak, Epic ile görüşmelerimize devam etme ve Fortnite’ı Google Play’e geri getirmekten memnuniyet duyarız.” diye ekledi.

Aslında Fortnite’ın Play Store’dan kaldırılması Android kullanıcıları için çok büyük dert değil. Çünkü Epic Games’in kendi sitesi üzerinden oyunu APK olarak da yükleyebilmek mümkün. Ancak iOS işletim sisteminde böyle bir imkan bulunmadığı için, Epic Games’in bu krizi Apple ile mecburen çözmesi gerekiyor.

Google ve Apple’ın yaptığı açıklamalardan, Epic Games’e taviz vermemekte kararlı olduklarını anlıyoruz. Epic ise her ne kadar şirketlerin bu tutumlarına tepki gösteriyor olsa da, günün sonunda oyunda sunduğu ödeme yöntemini kaldırmadan Fortnite’ı mağazalara geri sokamayacak gibi görünüyor.