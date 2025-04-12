Donald Trump, teknoloji sektörünü doğrudan ilgilendiren çarpıcı bir karara imza attı. Çin menşeli ürünlere yönelik uygulamaya konulan yüksek oranlı gümrük tarifeleri, teknoloji devleri tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Donald Trump, elektronik ürünlere vergi muafiyeti getirilmesi yönünde adım atarak dikkatleri üzerine çekti.

İçindekiler Donald Trump elektronik ürünlere vergi muafiyeti getirdi

Donald Trump elektronik ürünlere vergi muafiyeti getirdi

Donald Trump tarafından alınana karara göre akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, işlemciler ve yarı iletken üretim ekipmanları gibi bazı elektronik ürünler, artık ek vergi yükünden kurtuluyor. Bu gelişme Apple, Samsung ve benzeri teknoloji devleri açısından hayati önemde.

Çin merkezli üretim yapan bu firmalar, Donald Trump’ın son çıkışıyla birlikte ciddi bir mali yükten kurtulmuş oldu. Vergi indirimi sayesinde, global pazarda rekabetin yeniden şekillenmesi ve fiyat dengesinin tüketici lehine değişmesi bekleniyor.

Her ne kadar Donald Trump tarafından sağlanan bu vergi muafiyeti şu an için geçerli olsa da, ilerleyen süreçte değişen politikalarla yeniden gözden geçirilebilir. Sektör kaynaklarına göre, yeni vergilerin uygulanması halinde bile oranların daha düşük tutulacağı öngörülüyor. ABD-Çin ticaret savaşının ortasında gelen bu stratejik hamle, şimdiden “yumuşama sinyali” olarak yorumlanıyor.

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