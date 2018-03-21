Fortnite Battle Royale oynadık (iOS)

Fortnite Battle Royale geçtiğimiz günlerde Beta sürümüyle iOS platformuna geldi. Biz de oyuna erken erişenlerden biri olarak, hemen iPad Mini 4 ile oyunun oynanışını sizlere gösterelim istedik.

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Fortnite Battle Royale hangi cihazları destekliyor?

Şimdilik sadece iOS platformunda bulunan oyun, henüz App Store’da resmi olarak çıkış yapmadı. Ancak www.fortnite.com/mobile adresini ziyaret ederek kayıt formunu doldurabilir ve davet kodu isteyebilirsiniz. Şu an için yalnızca iOS 11 sürümü bulunan oyun iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 2017 ve daha yeni cihazlarda çalışıyor. Android tarafında ise biraz daha beklememiz gerekiyor.