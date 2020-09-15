Fortnite, 17 Eylül’de RTX desteğine kavuşuyor!

Fortnite, 17 Eylül’de getireceği güncelleme ile beraber ışın izleme ve DLSS teknolojisini oyunculara sunacak. Dileyen oyuncular ‘yaratıcı mod’da yer alan haritayla RTX teknolojisini daha fazla deneyimleyebilecek.

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Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Nvidia’nın yeni RTX ekran kartı lansmanında Epic Games, Fortnite’ın çok yakında RTX desteğine kavuşacağını duyurmuştu. Bugün yapılan yeni duyuruyla beraber RTX desteğinin popüler oyuna ne zaman geleceği de belli oldu. 17 Eylül’de gelecek olan yama ile beraber oyun ışın izleme ve DLSS desteği kazanacak.

Daha gerçekçi, daha detaylı grafikler

Fortnite’a gelecek olan RTX desteği, ‘Save the World’, ‘Creative’ ve ‘Battle Royale’ modlarında kullanıma sunulacak. RTX desteğiyle beraber daha gerçekçi yansımalar, daha doğru gölge çizimleri ve daha ayrıntılı detaylar oyunda gerçek zamanlı olarak oluşturulabilecek. Tabi ki bu deneyimi elde etmek için RTX destekli bir ekran kartınız olması gerekiyor.

Fortnite, kullanıcılara RTX deneyim alanı sunacak

Fortnite geliştiricileriyle beraber çalışan Nvidia, oyuncuların RTX teknolojisini deneyimlemesi için yeni bir harita hazırladı. Yaratıcı modda olacak ‘RTX Treasure Run’ haritasında oyuncular, bir müzenin girişine inerek çöpçü avına çıkacak. Oyuncular haritada yer alan ufak laboratuvarı, ormanı, aynalı odayı ve orta çağ kalesini gezerek RTX teknolojisini deneyimleyebilecek. Yamayla, yapay zeka destekli kare hızı arttırmayla birlikte Nvidia Reflex teknolojisi de kullanıcılara sunulmuş olacak.