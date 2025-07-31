Formula 1 tutkunlarının yıllardır süren hasreti sona ermek üzere. Kulislerde dolaşan son bilgilere göre Türkiye, motor sporlarının zirvesini yeniden Intercity İstanbul Park pistine getirmek için dev bir bütçeyi gözden çıkardı. Bu gelişme, Formula 1 Türkiye hayallerini hiç olmadığı kadar gerçeğe yaklaştırıyor ve uluslararası arenada büyük yankı uyandırıyor.

Formula 1 Türkiye Ateşi Yeniden Yanıyor: 60 Milyon Euro’luk Dev Hamle!

İspanyol kaynaklardan sızan iddialar, Türkiye’nin 5 yıllık kalıcı bir sözleşme için Formula 1 yönetimine tam 60 milyon Euro‘luk bir teklif sunmaya hazırlandığını gösteriyor. Bu iddiaları güçlendiren en önemli faktör ise 2026 F1 takvimi üzerinde dolaşan belirsizlik bulutları. Normal şartlarda 2026’da takvime girmesi beklenen Madrid GP’sinin inşaat çalışmalarının zamanında tamamlanamayacağına yönelik endişeler artıyor.

İşte bu noktada Türkiye, stratejik bir hamleyle devreye giriyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Madrid’in olası bir gecikmesi durumunda takvimdeki boşluğu doldurmak için uzun süredir temaslarını sürdürüyordu. Formula 1 Türkiye projesi, bu ihtimalle birlikte bir adım öne çıkıyor.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda hükümetin bu projeye olan güçlü kararlılığının altını çizdi. Amaçlarının pandemi dönemindeki gibi tek seferlik bir yedek yarış düzenlemek olmadığını, aksine uzun vadeli bir sözleşme ile İstanbul’un takvimdeki yerini kalıcı hale getirmek olduğunu belirtti. Sunulacak teklifin arkasında tam bir devlet güvencesi olacağı vurgusu, Formula 1 Türkiye projesinin ne kadar ciddi ve sağlam temellere dayandığını gözler önüne seriyor.

Lojistik açıdan bakıldığında da İstanbul’un takvime eklenmesi oldukça mantıklı bir seçenek olarak duruyor. Takvimde İtalya’daki Monza ve Azerbaycan’daki Bakü yarışları arasına yerleşecek olan Türkiye, takımlar için hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bu durum, Formula 1 yönetiminin de Formula 1 Türkiye fikrine sıcak bakmasını sağlayan önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Tüm bu gelişmeler, F1 motorlarının sesini yeniden Türkiye’de duyma ihtimalimizi güçlendiriyor.

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Siz Formula 1 Türkiye hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.