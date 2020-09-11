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Formula 1 Türkiye GP biletleri 15 Eylül’de satışa çıkıyor!
Formula 1 Türkiye GP macerası yeniden 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye’ye dönüyor. Intercity Istanbul Park pistinde yapılacak F1 Türkiye GP yarışı bilet fiyatları açıklandı. 15 Eylül’de satışa çıkacak biletler 90 TL ile 1.900 TL arasında değişecek.
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15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek olan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 biletleri nihayet satışa çıkıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında bu hafta satışa çıkacağı söylenen biletler, biraz rötarlı olarak 15 Eylül 2020 tarihinde satışa çıkacak. İlk 24 saat avantajlı biletler ve ardından normal fiyatlandırma ile satılacak olan Formula 1 Türkiye GP biletleri 14 farklı kategoride geniş bir fiyat skalasında satışa çıkacak. Biletler ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 bilet fiyatları (İlk 24 saat kampanyalı);
- Platinum: 1.900TL
- Gold 1: 1.500TL
- Gold 2: 1.500TL
- Gold 3: 1.300TL
- Gold Açık: 1.100TL
- Silver 1: 850TL
- Silver 2: 550TL
- Silver 3: 750TL
- Silver 4: 750TL
- Silver 5: 350TL
- Silver 6: 250TL
- Silver 7: 850TL
- Silver 8: 850TL
- Açık Alan: 90TL
Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 bilet fiyatları (Normal dönem);
- Platinum: 2.750TL
- Gold 1: 2.200TL
- Gold 2: 2.200TL
- Gold 3: 1.900TL
- Gold Açık: 1.600TL
- Silver 1: 1.200TL
- Silver 2: 750TL
- Silver 3: 1.050TL
- Silver 4: 1.050TL
- Silver 5: 475TL
- Silver 6: 350TL
- Silver 7: 1.200TL
- Silver 8: 1.200TL
- Açık Alan: 120TL
Formula 1 Türkiye GP biletleri nerede satışa çıkacak?
En merak edilen noktalarıdan biri olan biletlerin nerede satılacağı konusu da kesinleşti. Daha önceki 7 sezonda olduğu gibi bu sene de Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix üzerinden satışa çıkacağı duyuruldu.
Biletler ne zaman satışa çıkıyor?
Biletix’ten 15 Eylül tarihinde satışa çıkacağı açıklanan F1 biletlerinin saati de kesinleşti. Avantajlı dönem biletleri 15 Eylül 2020 tarihinde Biletix.com üzerinden 12:00‘da satışa çıkacak. Sadece 24 saat geçerli olacak avantajlı dönem fiyatları 16 Eylül saat 12:00’da normal fiyata dönecek.
Bu tribünler ve açık alanlar nerede?
Formula 1 yarışını yerinde izleyip belirtilen açık alanlar ve tribünlerin konumunu bilmeyenler, aşağıdaki görselden belirtilen noktları öğrenebilir. 15 Kasım’da görüşmek üzere!
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Razer oyuncu sakızı Respawn by 5’ı tanıttı!
Razer oyun dünyasına yeni ve ilginç ürünler katmaya devam ediyor. Firma 5 Gum ekibi ile ortak geliştirdiği oyuncu sakızı Respawn by 5‘ı tanıttı.
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Karşınızda “oyuncu sakızı” Respawn by 5!
Oyun dünyası her geçen gün gün yeni gelişmeler ile oyuncuları karşılamaya devam ediyor. Video oyunları dışında da oldukça geniş bir piyasası olan bu dünyaya ilginç bir ürün eklenmek üzere. Razer firması, yaptığı duyuru ile birlikte, Respawn by 5 isimli oyunculara özel sakızı tanıttı. Mars Wrigley firmasının sahibi olduğu 5 Gum ekibi ile yapılan ortak çalışma sonucu üretilen sakızlar, kendi alanında bir ilki temsil ediyor. Oyuncuların odaklarını arttırmak için üzerinde çalışıldığı belirtilen ürünlerin üç farklı çeşidi yer almakta.
Naneli, tropikal meyveli ve nar karpuz aromalı olmak üzere üç farklı seçeneği olan oyuncu sakızı, herhangi bir ilave şeker içermemekte. Özellikle oyun sırasında oyuncuların odaklarını kaybetmemesi için geliştirildiği belirtilen oyuncu sakızları, B3, B5, B6 ve B12 vitaminlerini içermekte. Ayrıca içerisinde yer alan kafeini yeşil çaydan özümseyen sakızların tam kafein oranı ise henüz bilinmiyor. Respawn by 5, Razer firmasının internet sitesinde an itibariyle satışa çıkarılırken, içerisinde 15 adet sakız bulunan tek bir kutunun 2.90 dolar fiyat etiketine sahip olduğu ancak internet sitesinden tekli satışların olmayacağı öğrenildi. İnternet sitesinden sipariş edilebilen 10‘lu büyük paketlerin ise 27.99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunmakta. Enerji içeceğinin ardından sakız ile tekrardan oyuncuların tüketebileceği ürünler çıkaran Razer, bakalım hedeflerine ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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MediaMarkt’ta Uzaktan Eğitim İhtiyaçları indirimleri devam ediyor!
MediaMarkt, uzaktan eğitim ihtiyaçları için düzenlediği indirim kampanyasına yeni fırsatlarla devam ediyor. 4 – 7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni fırsatlarda, pek çok model indirimde. Ayrıca Samsung Note 20 Ultra için eski telefonunu getirene 6000 TL’ye varan indirim kampanyası ve bilgisayar modellerinde peşin fiyatına 12 taksit gibi kampanyalar da bulunuyor.
Öne çıkan ürünleri ve kampanyaları aşağıda sizler için sıraladık. Kampanyaya dahil tüm ürünleri görmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Galaxy Note 20 Ultra için 6000 TL’ye varan indirim
Note ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi Note 20 Ultra, Mediamarkt.com.tr veya şirketin fiziksel mağazalarında geri alım kampanyasıyla satılıyor. Eski telefonunu getirip Galaxy Note 20 Ultra modelini almak isteyen kullanıcılara, 6000 TL’ye varan indirim sunuluyor.
LENOVO TAB M8 32 GB
Uzaktan eğitim ihtiyaçları için uygun fiyatlı bir tablet almak isteyen kullanıcılara hitap eden Lenovo TAB M8 32 GB modeli kampanya kapsamında 1099 TL fiyatla listeleniyor.
iPhone SE alana AirPods fırsatı
Apple’ın en yeni telefonlarından iPhone SE 2020 64 GB modeli, kampanya kapsamında 5299 TL ile listeleniyor. Ayrıca iPhone SE 64 GB alan kullanıcılar, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusunu 399 TL‘ye satın alabiliyor.
Samsung 55TU8500 ile 450 TL para kart hediye
Samsung’un 55 inç ekran boyutu ve 4K UHD TV modeli 55TU8500, kampanya kapsamında 6499 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Ayrıca MediaMarkt Club üyelerine özel 450 TL para kart hediye!
MediaMarkt Club ile ilgili ayrıntılı bilgiye daha önce hazırlamış olduğumuz bu makaleden ulaşabilirsiniz.
Bilgisayar modellerinde peşin fiyatına 12 taksit
MediaMarkt, uzaktan eğitim fırsatları kapsamında 2499 TL’den başlayan fiyatlarla birçok bilgisayar modelini tüketicilerle buluşturuyor. Ayrıca tüketiciler peşin fiyatına 12 taksitle bu modelleri satın alabiliyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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Huawei, Mate markasına yeni ürünler getiriyor!
Huawei, Mate markasını genişletmeye devam ediyor. Çinli firma son gelen bilgilere göre amiral gemisi markasına, 8 yeni ürün getirmeye hazırlanıyor.
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8 yeni Mate ürünü ile karşılaşmaya hazır olun!
Huawei, akıllı telefon dünyası dışında da yatırım yapmaya devam ediyor. Firma, ürün yelpazesini genişletmek isterken, bu konuda attığı adımlar bir bir ortaya çıkıyor. SlashLeaks ekibinden bir ismin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım sayesinde firmanın sekiz yeni Mate ürünü üzerinde çalıştığı öğrenildi. Listede oldukça ilginç yeni ürünler yer alsa da, firmanın Mate markasını büyütmeye çalıştığı gözle görüldü. Samsung için Galaxy neyse Huawei için artık Mate o demek cümlesi pek yanlış bir ifade olmayacak gibi gözüküyor. Geçtiğimiz aylarda MatePod ve MateWatch içinde benzer girişimlerde bulunduğu öğrenilen firmanın, bu sekiz yeni ürünle birlikte teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirme amacında olduğu tahmin ediliyor.
how many things can be named Mate
Huawei: Yes pic.twitter.com/Kd7e72bkgF
— Teme (特米)😷 (@RODENT950) September 3, 2020
MateVR, MateRobot, MateRouter, MateAR, MateBand, MateRing, MateHome ve MateAuto isimlerinin listede belli olmasının ardından, Huawei firmasının farklı sektörlere de ürün çıkarmaya devam edeceği öğrenildi. Her ne kadar firmanın olası ürünleri için verildiği belirtilen ürünleri, hiç bir zaman piyasada göremeyebiliriz. Ancak Huawei firmasının bu ürünler hakkında planı olmadığını söyleyemeyiz. Hali hazırda HarmonyOS için çalışmalarını sürdüren firma, ilerleyen zamanlarda ekosistemini geliştirmek için bu ürünlere ihtiyaç duyabilir. Bakalım firma, önümüzdeki günlerde olası sekiz yeni ürün ile alakalı herhangi bir duyuru yapacak mı bekleyip göreceğiz.