Formula 1 Türkiye GP biletleri 15 Eylül’de satışa çıkıyor!

Formula 1 Türkiye GP macerası yeniden 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye’ye dönüyor. Intercity Istanbul Park pistinde yapılacak F1 Türkiye GP yarışı bilet fiyatları açıklandı. 15 Eylül’de satışa çıkacak biletler 90 TL ile 1.900 TL arasında değişecek.

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15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek olan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 biletleri nihayet satışa çıkıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında bu hafta satışa çıkacağı söylenen biletler, biraz rötarlı olarak 15 Eylül 2020 tarihinde satışa çıkacak. İlk 24 saat avantajlı biletler ve ardından normal fiyatlandırma ile satılacak olan Formula 1 Türkiye GP biletleri 14 farklı kategoride geniş bir fiyat skalasında satışa çıkacak. Biletler ilk 24 saatte 90 TL ile 1.900 TL, sonrasında ise 120 TL ile 2.750 TL arasında değişen fiyatlarla Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 bilet fiyatları (İlk 24 saat kampanyalı);

Platinum: 1.900TL

1.900TL Gold 1: 1.500TL

1.500TL Gold 2: 1.500TL

1.500TL Gold 3: 1.300TL

1.300TL Gold Açık: 1.100TL

1.100TL Silver 1: 850TL

850TL Silver 2: 550TL

550TL Silver 3: 750TL

750TL Silver 4: 750TL

750TL Silver 5: 350TL

350TL Silver 6: 250TL

250TL Silver 7: 850TL

850TL Silver 8: 850TL

850TL Açık Alan: 90TL

Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 bilet fiyatları (Normal dönem);

Platinum: 2.750TL

2.750TL Gold 1: 2.200TL

2.200TL Gold 2: 2.200TL

2.200TL Gold 3: 1.900TL

1.900TL Gold Açık: 1.600TL

1.600TL Silver 1: 1.200TL

1.200TL Silver 2: 750TL

750TL Silver 3: 1.050TL

1.050TL Silver 4: 1.050TL

1.050TL Silver 5: 475TL

475TL Silver 6: 350TL

350TL Silver 7: 1.200TL

1.200TL Silver 8: 1.200TL

1.200TL Açık Alan: 120TL

Formula 1 Türkiye GP biletleri nerede satışa çıkacak?

En merak edilen noktalarıdan biri olan biletlerin nerede satılacağı konusu da kesinleşti. Daha önceki 7 sezonda olduğu gibi bu sene de Formula 1 Türkiye GP biletleri Biletix üzerinden satışa çıkacağı duyuruldu.

Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

Biletix’ten 15 Eylül tarihinde satışa çıkacağı açıklanan F1 biletlerinin saati de kesinleşti. Avantajlı dönem biletleri 15 Eylül 2020 tarihinde Biletix.com üzerinden 12:00‘da satışa çıkacak. Sadece 24 saat geçerli olacak avantajlı dönem fiyatları 16 Eylül saat 12:00’da normal fiyata dönecek.

Bu tribünler ve açık alanlar nerede?

Formula 1 yarışını yerinde izleyip belirtilen açık alanlar ve tribünlerin konumunu bilmeyenler, aşağıdaki görselden belirtilen noktları öğrenebilir. 15 Kasım’da görüşmek üzere!