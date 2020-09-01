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Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
Formula 1’i Türkiye’de yapılmasını sağlayan Intercity, buıgün yaptığı açıklama ile minimum bilet fiyatlarının günlük 30 TL’den toplam 90 TL olacağını duyurdu!
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7 yıl aradan sonra İstanbul Park pistinde -Ferrari için geçerli olmasa da- Formula 1 tarihinin en hızlı araçlarının yarışını izleyeceğiz. Bu konunun resmen açıklanması ardından biraz önce Intercity İstanbul Park’da yapılan basın toplantısında konuşan Vural Ak, önemli bir bilgiyi paylaştı.
İstanbul Park’ta biletler günlük 30 TL!
Önemli bir haber paylaşacağını duyuran İntercity, yapılan toplantıda Formula 1’in pandemi süreci ile değişen takviminde yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdiler. Vural Ak aynı zamanda önemli bir haber daha verdi. Bildiğiniz gibi yeni takvimde yarışlar pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor. Ancak Mugello, Portekiz ve Rusya GP’leri bu yılın ilk seyircili yarışları olacak. Bu nedenle 200 bin kişilik ağırlama kapasitesi olan İstanbul Park da pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyicili olacağı belirtildi. %50 kapasite ile, yani 100 bin kişilik sınırlı sayıda bir izleme kapasitesi ile biletler haftaya satışa çıkacak.
Vural Ak bu haberin ardından büyük bir sürpriz yaparak yurt dışında 80-90 Euro’dan başlayan ve döviz kuru neticesinde çok pahalı olan biletlerde ciddi bir indirim yaptı. Intercity’nin 30. yılı nedeniyle günlük 30 TL’den yani toplam 90 TL’den başlayacak bilet fiyatları olacağı bilgisi paylaşıldı. Bu biletler açık alan biletleri olacak. Aynı zamanda tribünler ve VIP biletleri de bu fiyattan yüksek olsa da beklendiği kadar pahalı olmayacağı bilgisi verildi.
Formula 1 anlaşması 1 yıllık, devamı gelebilir
Merak edilen bir diğer konu olan Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin sadece bu sene mi olma konusuna açıklığa kavuştu. Ak, anlaşmanın şu anda sadece bu sezon için olduğunu paylaştı. Tüm masrafların Intercity tarafından karşılandığı da belirtildi. Ancak bu yılki yarışın sorunsuz geçmesi halinde 2021 ve sonrası adına uzun dönem bir sözleşme yapılmasının da ihtimalinin büyük olduğu vurgulandı. Bunu sezon sonunda anlayacağız.
Biletler haftaya satışa çıkıyor!
Günlük 30TL, yani toplamda 90 TL’den başlayacak biletler, Vural Ak’ın belirttiği üzere haftaya satışa çıkacak. Açık alanda 90 TL’lik biletlerin sayısı belli olmazken, diğer bilet fiyatları da şu anda açıklanmadı. 13-15 Kasım 2020’de görüşmek üzere!
Aksesuar
DJI Osmo Mobile 4, manyetik yapılı tasarımıyla ortaya çıktı
Söz konusu akıllı telefon ve kamera aksesuarı olduğunda adından söz ettiren DJI markasının yeni gimbal modeli Osmo Mobile 4 bir süredir sızıntıların gündemindeydi. Şimdi de, cihazın tasarımına dair görüntüler ortaya çıktı.
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DJI Osmo Mobile 4, manyetik tutucuya sahip olacak
WinFuture tarafından paylaşılan raporlar, DJI’ın çok yakında Osmo Mobile 4 isimli yeni akıllı telefon gimbalını duyurmaya hazırlandığını gösteriyor. Kısaca “DJI OM 4” olarak adlandırılan yeni cihazdaki en büyük iyileştirme ise, telefonun yuvaya oturmasını kolaylaştıracak olması. DJI Osmo Mobile 4 ile alakalı Twitter’da paylaşılan kısa videoya bakılırsa, cihaz selefine göre daha kullanışlı olmasını sağlayan iki manyetik montaj mekanizmasına sahip olacak.
DJI Osmo Mobile 4 #DJI #OM4 #OsmoMobile4 pic.twitter.com/0odN7NyuN6
— Roland Quandt (@rquandt) August 25, 2020
Hatırlarsanız önceki gimbal modellerinde telefonu cihazın yuvasına yan taraftan kaydırarak oturtmak gerekiyordu; Osmo Mobile 4’le beraber bu dert ortadan kalkıyor, cihazın yuvasına konumlandırılan manyetik mekanizma sayesinde artık telefonunuzu gimbalın yuvasına hızlıca yerleştirebiliyorsunuz. Anlaşılan o ki DJI, ürünlerini geliştirirken kullanıcı deneyimine ve şikayetlere oldukça önem veriyor. Zaten pratiklik ve işlevselliğiyle piyasada nam salan DJI Osmo Mobile serisinin de, yeni ürünüyle kullanıcıları epey memnun edeceğini söylemek mümkün.
DJI Osmo Mobile 4’ün fiyatı ve özellikleri ne olacak?
DJI OM 4‘ün Türkiye fiyatıyla alakalı henüz bilgi yok ancak, Avrupa fiyatının 150 €’nun altında olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bugünkü kurla, en az 1.300 TL olacağını söyleyebiliriz. Elbette ki işin içine vergiler girdiğinde, dudak uçuklatan rakamlar havada uçuşacaktır. Ayrıca DJI Osmo Mobile 4‘ün USB Type-C üzerinden şarj edilebilen 2.450mAh bataryayla 15 saate kadar pil ömrü sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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Formula 1 resmen 13-15 Kasım tarihlerinde Türkiye’de!
Formula 1 Türkiye GP 9 yıl aradan sonra resmen Türkiye’de! Haftalardır ha geldi ha gelecek diye merakla beklenen açıklama resmen yapıldı ve 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında InterCity İstanbul Park’ta F1 yarışı düzenlenecek.
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9 yıl aradan sonra Formula 1 heyacanı!
2005 yılında ilk defa Türkiye’de düzenlenen Formula 1 etkinliği, 7 yıl boyunca İstanbul Park’ta heyacanlı yarışlar ile devam etmişti. 8. virajı efsaneleşen bu pistte son yarış ise 2011 yılında yapılmıştı. 9 yıldır pistin farklı etkinlikler ile kullanılmasının ardından asıl yapılma amacı olan F1 etkinliği resmen geri dönüyor. 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak yarış hafta sonu ile ülkemize gelecek olan Formula 1, pandemi süreci nedeniyle planlamayı da değiştirmesi nedeniyle takvime eklendi. Avusturalya’da başlayan ve Abu Dabi’de biten klasik takvim yerine 17 yarışlık yeni bir takvim hazırlandı.
Bu sene takvime eklenen Vietnam GP ve Hollanda GP iptal edilirken Avusturya’da 2, Macaristan, Britanya’da 2, İspanya, Belçika, İtalya’da 2, Rusya, Almanya, Portekiz ve İmola’da yapılacak yarışlar açıklanmıştı. Biraz önce gelen açıklama ile Türkiye GP’de takvime eklenirken, Bahreyn’de 2 ve Abu Dabi GP ile 2020 sezonu noktalanmış olacak.
F1 Türkiye Grand Prix tarihi
Formula 1 heyecanı takvimler 21 Ağustos 2005 tarihini gösterdiğinde Türkiye’de ilk defa yaşanmıştı. McLaren pilotu ve şu anda Alfa Romeo’da yarışan Kimi Raikkonen’in kazandığı yarışın ardından 2006, 2007 ve 2008’de Ferrari pilotu Felipe Massa’nın domine ettiği bir seri yakalanmış, 2009’da ise Brawn GP adına Jenson Button damalı bayrağı ilk geçen pilot olmayı başarmıştı. Ardından gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri olarak kabul edilen ve yeni şampiyonluğu için sıralamada birinci olan Lewis Hamilton’ın kazandığı 2010 Türkiye GP ardından 2011’deki son yarışı da o dönem Red Bull ile harika yaratan Sebastian Vettel bu topraklardaki son yarışı kazanan isim oldu.
F1 2020 Türkiye Grand Prix seyircili mi olacak?
Evet. Resmi açıklamada kısıtlı bir seyirci ile katılımın sağlanacağı belirtiliyor. Detayları ise ilerleyen dönemde paylaşılacak.
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MediaMarkt Uzaktan Eğitim Teknolojileri kampanyası devam ediyor!
MediaMarkt‘ın uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan teknolojik ürünleri kapsadığı kampanyası devam ediyor. 24 – 27 Ağustos tarihleri arasında öne çıkan indirimli ürünlerde dizüstü bilgisayarlardan yazıcılara, kablosuz klavye ve mouse ürünlerinden tabletlere kadar pek çok model dikkat çekiyor.
Öne çıkan indirimli ürünler hangileri?
LENOVO 81W000BDTX
Lenovo’nun fiyat performans kategorisindeki dizüstü bilgisayar modeli, kampanya kapsamında 2999 TL yerine 2299 TL’ye satılıyor. AMD’nin yeni Athlon serisinden 3050U işlemcisini kullanan ürün hem oldukça taşınabilir hem de uzaktan eğitim ihtiyaçları için uygun bir model.
Canon’un mürekkep tanklı yazıcısı, özellikle uzun ömürlü ve baskı maliyeti olarak tasarruflu bir yazıcı isteyenler için ideal. Model, MediaMarkt kampanyası kapsamında 1769 TL fiyatla listeleniyor. Modelde akıllı telefon veya tabletten baskı imkanıyla beraber tarama gibi ek özellikler de yer alıyor.
Kablosuz fare ve klavye ihtiyacını çözen MK330 seti, öğrenciler için oldukça iyi bir seçenek. Zira sette yer alan klavye, hem tam teşekküllü yapısı hem de ek multimedya tuşları ile öne çıkıyor. Model kampanya kapsamında 149 TL’ye satılıyor.
Huawei’nin Y serisinin en yeni modellerinden biri olan Y5P (2020) kampanya kapsamında 2399 TL’ye listeleniyor. Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arabirimini kullanan telefonda üç farklı renk seçeneği mevcut. Yeşil, mavi ve siyah renk seçeneğiyle sıralanan telefon uygun fiyatlı bir akıllı telefon isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.
MediaMarkt’ın uzaktan eğitim için ihtiyaç duyulan teknolojik ürünleri için yaptığı tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır