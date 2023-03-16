Red Bull ve F1, 120.000 dolara benzeri görülmemiş bir Formula 1 deneyimi vaat eden bir Oracle Red Bull Racing RB18 yarış simülatörü oluşturmak için bir araya geldi. Tüm simülatör, tekerlekleri olmayan bir Formula 1 otomobilini ve büyük bir kavisli monitörü andırıyor.

Bu yarış setinin yaratılmasının arkasında, eski Honda F1 baş mühendisi Barry Gough tarafından kurulan Memento Exclusives ekibi var. Alfa Romeo F1 2022 ve 2023 gösteri arabaları yaptı. Yazarlar, bu yarış simülatörünün gerçek Formula 1 otomobilleriyle aynı süreçler kullanılarak oluşturulduğunu söylüyor.

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Oyun istasyonunun inşası sırasında doğrudan Red Bull’dan gelen CAD verileri kullanılır. İki versiyon var. Show Car adlı daha ucuz bir tanesi 90.447 dolara mal oluyor. Champion’s Edition adlı 127.596 dolarlık versiyon, Show Car’da olmayan bir ön parça ekliyor.

Kurulum ayrıca çalışan ayarlanabilir oyun pedalları, Red Bull logolu Rexing Formula Wheel Mayaris direksiyon simidi ve direksiyon anahtarları ve çok geniş kavisli bir AOC oyun monitörü ile donatılmıştır. Ses düzeneği efsanevi Z906 Ultimate THX surround ses sistemi tarafından sağlanıyor. Ancak bilgisayar donanımı ile ilgili bir bilgi açıklanmadı. Muhtemelen RTX 40 serisi bir kart PC’de yer alıyor.

Bu eşi benzeri görülmemiş seti alanlar şampiyonluk kazanan Max Verstappen veya Sergio Perez‘in tulumu arasında seçim yapabilecek. Bu set çok özel olacağı için sınırlı sayıda üretilecek. F1 deneyimini evinize getirecek olan bu set bakalım ülkemize gelecek mi?